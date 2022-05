Deportivo Cali goleó a Orsomarso y se instaló en la tercera posición de la Liga femenina

Deportivo Cali cerró con goleada la fecha 16 de la Liga femenina luego de superar 4-0 a Orsomarso, en la cancha del estadio de Palmaseca.



Las dirigidas por John Albert Ortiz llegaron al compromiso con la intención de seguir sumando victorias, para mantenerse entre los primeros tres puestos del campeonato junto a Santa Fe y América.



El poderío del equipo 'azucarero' se reflejó desde el primer tiempo. Al minuto 31 Linda Caicedo recibe una pelota dentro del área para luego enviar un centro preciso que recepciona Manuela González, quien solo cabecea para anotar el 1 a 0.



El segundo gol de la noche llegó a los 45+2 después de que Paula Medina recibiera un pase al vacío por parte de Tatiana Ariza y frente a la golera de Orsomarso ubicada la pelota para que ingresara al arco.



Sin embargo, ahí no paró el Cali. Sobre los 50 minutos fue Farlyn Caicedo, cumpliendo con la ley del 'ex' cuando conectó con la cabeza el balón después de un mal despeje y logrando de esa manera anotar el tercer tanto para las 'azucareras'.



Para completar la goleada se tuvo que esperar hasta el tiempo de adición. Al minuto 90+3 fue Ingrid Guerra, quien no se quiso ir sin su gol y gracias a una asistencia de Gisela Pino pudo anotar su tanto.



Con este resultado el Deportivo Cali se ubica tercero de la tabla de posiciones, asegurando su puesto como cabeza de serie en el sorteo de las llaves de cuartos de final.