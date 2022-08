Deportivo Cali cayó goleado ante Millonarios y se hunde en el fondo de la tabla de la Liga

Una nueva noche para el olvido para el Deportivo Cali. Los azucareros en su visita anoche en Bogotá cayeron 4-2 ante Millonarios y siguen siendo el último de la tabla de posiciones. El equipo de Máyer Candelo solo acumula un punto hasta el momento.



Con este resultado, Millonarios aseguró el liderato del campeonato. No se ve una luz en el camino para el Cali.



En el primer tiempo, Millonarios se llevó la ventaja en el marcador con 2-0. Ambas anotaciones fueron alcanzadas por e l volante Juan Carlos Pereira.



Deportivo Cali arrancó el partido con varias novedades en su nómina. Carlos Robles inició el encuentro haciendo la pareja central de Germán Mera. Juan José Mina estuvo como lateral derecho en reemplazo de Aldair Gutiérrez y Kevin Salazar debutó con el azucarero haciendo parte de la línea de tres volantes con Jimmy Congo y Enrique Camargo.



Fue una primera mitad en la que Deportivo Cali había hecho un buen planteamiento defensivo. El líder del campeonato no encontraba los espacios y sufría la ansiedad de no tener siquiera una opción clara de gol en los primeros minutos del encuentro.



Al minuto 9, el verdiblanco sorprendió al arco de Millonarios, luego de una buena habilitación de Ángelo Rodríguez a Yony Gonzalez. El delantero quedó mano a mano contra Álvaro Montero y este ahogó el grito de gol de la visita.



Parecía que el primer tiempo iba a quedar sin goles. Pero Juan Carlos Pereira se encargó de que no fuera así.



En el minuto 36, el cartagenero abrió el marcador luego de una gran jugada colectiva del embajador. Luis Carlos Ruíz rompió la buena defensa de Mera y Robles y con una pared habilitó a Pereira que definió y venció el arco de Humberto Acevedo.



Luego, en el último minuto del tiempo de adición, Pereira la mandó a guardar con un golazo de media distancia.



En el segundo tiempo el volante Pereira firmó su buena actuación cuando marcó el tercero para Millonarios en el minuto 50.



El descuento de la noche llegó de la mano de Santiago Mosquera desde el punto penal, luego de que se hubiera revisado por el VAR en el minuto 57.



El cuarto del embajador fue en el minuto 73 cuando Juan Pablo Vargas la mandó al fondo de la red con un cabezazo en un tiro de esquina.



Sobre los minutos finales Daniel Luna anotó el segundo tanto para el Cali, luego de una jugada colectiva con Ángelo Rodríguez.



Con este resultado, Deportivo Cali sigue en el fondo de la tabla con solo 1 punto. El próximo encuentro del azucarero será en condición de local cuando reciba al Deportivo Pasto el próximo domingo 14 de agosto.