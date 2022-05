Deportivo Cali busca el liderato en la Copa Libertadores ante Corinthias de Brasil

Deportivo Cali recibe esta noche (7:00 p.m) al Corinthians de Brasil en una disputa por el liderato del grupo E de la Copa Libertadores 2022.



En Palmaseca, los ‘Azucareros’ ya derrotaron (2-0) a Boca Juniors en la primera jornada del grupo. Un nuevo batacazo les permitiría posicionarse en la punta de la tabla y acercarse al sueño de clasificar a la siguiente fase.



La Libertadores apareció para rescatar al técnico Rafael Dudamel.

El exportero de la selección vinotinto parecía acorralado por las críticas a su lamentable defensa del título local (17 puntos en 18 partidos) hasta que derrotó a Boca en el debut copero.



Hoy tiene al equipo peleando el primero o segundo puesto del grupo, que dan acceso a los octavos de final.



En la fecha pasada arañó un valioso empate (2-2) en la visita a Always Ready, que se había ido en ventaja 2-0. Incluso podría haberse llevado el juego en la recta final con un remate del ex River Teófilo Gutiérrez.



Tras la desbandada de los jugadores que ganaron el campeonato colombiano en 2021, el Cali se ha apoyado en el extremo Kevin Velasco y el defensor central argentino Guillermo Burdisso, incluido en el equipo ideal de la fecha pasada de la Libertadores.



El habitual compañero de Burdisso en la zaga, el colombiano Jorge Marsiglia inquieta a la afición azucarera, pues se encuentra en “evaluaciones médicas” desde mediados de abril y no ha vuelto disputar minutos.



“Esperamos un acompañamiento masivo y que podamos sentirnos como en casa (...) que ese empuje desde la tribuna nos ayude a conseguir un nuevo triunfo en Libertadores”, expresó Dudamel previo al partido.

Un rival de revancha

La principal duda en el equipo paulista es del DT portugués Vitor Pereira, contagiado con covid a finales de abril y quien cumplirá el aislamiento impuesto por la Conmebol el día del juego. De no llegar a tiempo a Cali, su asistente Filipe Almeida estará en el banquillo esta noche.



Además, por la jornada dominical del torneo local, el ‘Timão’ llegó a la cima del Brasileirao con la victoria (1-0) ante Fortaleza y perdió al exjugador de Barcelona y la selección brasileña Paulinho por un rotura en los ligamentos de su rodilla izquierda.



El mediocampista Renato Augusto, el extremo Willian y el atacante Jô conforman una columna vertebral con experiencia en ligas europeas y la selección brasileña.



Sin embargo, todos pasan los 33 años y su condición física inquieta al cuerpo técnico.



“Ahora vamos a tener que pensar en Cali, que va a ser duro, muy físico”, comentó el entrenador Pereira.



Por último, en el otro partido del grupo, que se jugará en simultáneo, el boliviano Always Ready, que es tercero con los mismos 4 puntos que Cali, pero peor diferencia del gol, recibe en la altura de La Paz a Boca, colista con tres unidades.

La Ficha

Estadio: Deportivo Cali



Capacidad: 30.000 aficionados



Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay)



Posibles formaciones:



Deportivo Cali: Guillermo De Amores, Aldaír Gutiérrez, Guillermo Burdisso, José Caldera, Christian Mafla, Jimmy Congo, Enrique Camargo, Carlos Robles- Kevin Velasco, Teófilo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez.

DT: Rafael Dudamel



Corinthians: Cássio Ramos, Fagner Conserva Lemos, Joao Victor, Raul Bicalho, Fábio Santos, Du Queiroz, Maycon de Andrade, Renato Augusto, Adson Ferreira Soares, Willian y Jô.

DT: Vitor Pereira