Carlos Ortega será el encargado de arbitrar el duelo entre Millonarios y Deportivo Cali

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol entregó la lista de árbitros para la séptima fecha de la Liga colombiana, la cual arranca este viernes con el compromiso entre Atlético Bucaramanga y Once Caldas, que será dirigido por Bismarks Santiago.



El juego más atractivo de la jornada se disputará el próximo domingo en Bogotá, cuando Deportivo Cali visite a Millonarios en el estadio El Campín. El juego será dirigido por Carlos Ortega de Bolívar.



Listado de árbitros para la fecha 7 del fútbol colombiano:

Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas DAF

Central Bismarks Santiago – Atlántico

Asistente Nro. 1: Mario Tarache – Casanare

Asistente Nro. 2: Camilo Sánchez – Bogotá

Cuarto Árbitro: Jonathan Ballesteros – Santander

VAR: Luis Fernando Trujillo – Valle

AVAR: Luis Picón – Antioquia

Observador VAR: Luzmila González – Federación



La Equidad vs. Alianza Petrolera

Central José Ortiz – Norte

Asistente Nro. 1: Víctor Wilches – Boyacá

Asistente Nro. 2: Fabián Orozco – Arauca

Cuarto Arbitro: Wander Mosquera – Cmarca

VAR: Never Manjarres – Córdoba

AVAR: Jhon Leon Caldas

Observador VAR: Henry Sicacha- Federación



Envigado FC vs. Independiente Santa Fe

Central Carlos Betancur – Valle

Asistente Nro. 1: Alexander Guzmán – Norte

Asistente Nro. 2: Yohan Peña – Tolima

Cuarto Árbitro: Elkin Echavarria – Antioquia

VAR: Jorge Guzmán – Norte

AVAR: Jhonatan Aguirre – Caldas

Observador VAR: Alberto Sandón – Federación



Unión Magdalena vs. Jaguares FC

Central Wilmar Roldán – Antioquia

Asistente Nro. 1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente Nro. 2: Diego Ospina – Quindío

Cuarto Árbitro: Yair Padilla – Magdalena

VAR: Kéiner Jiménez – Cesar

AVAR Herminsul Calderón – Bogotá

Observador VAR: Martha Liliana Toro – Federación



Independiente Medellín vs. Águilas Doradas

Central Luis Delgado – Valle

Asistente Nro. 1: Sebastián Vela – Bogotá

Asistente Nro. 2: Richard Ortiz – Quindío

Cuarto Árbitro: Juan C. García – Antioquia

VAR: Fernando Acuña – Boyacá

AVAR: Javier Patiño – Meta

Observador VAR: Gustavo González – Federación



Millonarios FC vs. Deportivo Cali

Central Carlos Ortega – Bolívar

Asistente Nro. 1: David Fuentes Cesar

Asistente Nro. 2: Roberto Padilla – Atlántico

Cuarto Árbitro: Gustavo Cortes – Bogotá

VAR: Ricardo García – Santander

AVAR: Jhon F Gómez – Antioquia

Observador VAR: Wilfredo Arenas – Federación



Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Central Diego Ulloa – Valle

Asistente Nro. 1: Danilo Sarmiento – Boyacá

Asistente Nro. 2: William Crawford – Córdoba

Cuarto Árbitro: Héctor Rivera – Nariño

VAR: Nicolás Rodríguez – Bogotá

AVAR: Juan C Vaca – Bogotá

Observador VAR: Cristian De La Cruz – Federación



Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima

Central Mauricio Mercado – Sucre

Asistente Nro. 1: Miguel Roldan – Antioquia

Asistente Nro. 2: Johan Castro – Bogotá

Cuarto Árbitro: Laura Martínez – Risaralda

VAR: Óscar Gómez- Antioquia

AVAR: Giovanny Padilla – Bogotá

Observador VAR: Daniel Montenegro – Federación



Atlético Huila vs. Boyacá Chicó

Central Diego Ruiz – Meta

Asistente Nro. 1: Camilo Portela – Cmarca

Asistente Nro. 2: Elkin Charrys – Bolívar

Cuarto Árbitro: Edison Calderón – Huila

VAR: Nicolás Gallo – Caldas

AVAR: Lisandro Castillo – Bogotá

Observador VAR: Guillermo Bermeo – Federación