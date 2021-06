Álvaro 'Caracho' Domínguez: "Mi vida sigue siendo el fútbol"

Daniel Molina Durango

El exjugador Álvaro José Domínguez, mejor conocido como el ‘Caracho’, es un ícono del fútbol caleño. Debutó con el Deportivo Cali en el año 2000 en la posición de volante creativo, donde sus mejores años con el equipo fueron del 2003 al 2007, y su gran satisfacción fue ser campeón con el equipo azucarero en el año 2005, al lograr la octava estrella.



Domínguez se retiró en el 2014, pero el fútbol sigue jugando un papel fundamental en su vida, dirigiendo las divisiones menores de su equipo del alma.



Amable y cálido, el ‘Caracho’ se sentó a hablar un rato acerca de sus recuerdos como futbolista y de la actualidad del balompié.



A usted lo conocen como el ‘Caracho’ Domínguez, ¿de dónde nace este apodo?

Por el lado de la familia. A mi papá le dicen el ‘Caracho’ también, él estuvo un tiempo jugando fútbol en el Deportivo Cali, pero en las menores y las reservas en ese tiempo. Supongo que por ese motivo me lo pasaron a mí y a mi hermano. Sin embargo, no tengo idea de lo que significa.

¿Qué es lo que más extraña de jugar fútbol?

Todo, todo. El ambiente, lo que es el juego en sí, el camerino, la hinchada, el estadio… Prepararse para el partido, las concentraciones. A veces, uno cuando está jugando le parece un poquito tedioso todo porque son muchos partidos y son muchas cosas seguidas. Uno dice ¡uff!, tengo que ir a concentrar, tengo que dejar mi casa.



Pero ahora que uno no está jugando todo eso se extraña. Sobre todo la sensación de estar en la cancha y sentir a la hinchada siempre apoyando. Eso es muy lindo y hace falta.



La gente piensa que la carrera de futbolista es fácil, ¿Para usted fue fácil?

No es fácil. Para mí siempre ha sido mi pasión, lo sigue siendo. Cuando uno hace lo que le gusta, le saca mucho gusto. Hay muchos sacrificios que hay que hacer. Hay que dejar un poco la familia a un lado.



El tiempo pasa y no se devuelve. A veces, cuando uno está en adolescencia quiere descubrir el mundo, quiere estar en la calle, quiere estar en la rumba o con los amigos y pues todas esas cosas hay que dejarlas y centrarse en lo que uno quiere. Todas esas cosas que una persona, entre comillas, normal puede disfrutar, uno no lo pudo hacer por la disciplina y el compromiso que se tiene con el deporte.



Cuando se viaja a otro país a veces se puede llevar a la familia y otras no. Se pierde uno de fechas especiales y esas cosas que para uno son importantes y cuando se es jugador no se pueden disfrutar al máximo.



La hinchada del Cali le tiene un inmenso aprecio. Muchos dicen que usted ha sido uno de los mejores volantes que ha tenido el equipo, ¿Cómo se siente saber esto ahora que no lleva la camiseta?

Es un orgullo inmenso. Gracias al trabajo que se realizó la hinchada me ha tomado un cariño especial y me siento muy orgulloso que de mí se hable así. De todas las demostraciones de cariño que he tenido cuando estoy en la calle o cuando me escriben en las redes sociales me llenan de alegría. Me llena de orgullo saber que muchos jugadores pasaron por la institución y haber dejado una huella significa algo muy bonito.

El Deportivo Cali le ha dado muchos recuerdos, ¿cuál ha sido el más significativo para usted?

El más significativo fue quedar campeón. Igual, agradezco mucho haber debutado con el Deportivo Cali que me abrió las puertas desde los doce años siendo yo muy ‘chiqui’. Haberme formado como jugador y como persona en la institución para mí fue lo máximo. Debutar con el equipo profesional sabiendo que desde esa edad soy hincha fue muchísimo mejor. Pero, haber quedado campeón con mi equipo del alma fue lo máximo y es lo que más he disfrutado.

El ser futbolista va ligado con ser una figura pública, ¿Cómo manejó usted la relación con los medios de comunicación y con la hinchada?

Con la hinchada fue muy bien. No tuve inconvenientes en la comunicación ni con el trato con ellos. De pronto con los medios de comunicación fui un poquito más reservado y alejado por cuestiones de manejo de las noticias.



En el sector del Valle del Cauca se maneja el amarillismo y se vive de una manera diferente a otros lugares de Colombia. Tuve la fortuna de jugar en otros lugares. Estuve en Neiva, en Pasto y en Barranquilla con el Junior. Y no es tan complejo como acá. Acá se mezclan otras cosas que son extra futbolísticas y de pronto pueden alterar el pensamiento de los jugadores en cuanto a su vida personal.



Yo siempre fui muy reservado en ese tema, pero igual los respeto mucho y sé que son muy buenos en su trabajo.



Usted tuvo la oportunidad de jugar en Suiza con el Sion varias temporadas. ¿Cómo fue la experiencia de poder jugar en el extranjero?

Fue algo muy lindo porque creo que ya se había cumplido el ciclo de estar con el Cali. Con la selección fuimos a jugar a Miami contra la selección Suiza y ahí se de dio la oportunidad. Me vieron jugar y se dio la opción de ir al equipo Sion. Cambiar de Cali y Colombia a un país nuevo en Europa obviamente fue muy difícil. Es otro idioma y otra cultura pero el fútbol es universal. Yo quería superarme estando allá y no regresar de una mala forma a Colombia. Fue difícil, pero fue lindo haber conocido a todas esas personas. Todo lo que envuelve Europa, su historia, sus estadios, todo eso lo hace crecer a uno como persona.

¿Cree usted que jugar en el exterior, le abrió las puertas para ser convocado por la selección Colombia?

Si eso es muy normal. Cuando se juega en el exterior es mucho más atractivo para el director técnico del momento a la hora de elegir o convocar al jugador. Sin embargo, yo tuve por ahí un inconveniente.



Gracias a Dios jugué en Europa casi seis años pero no estuve en una liga tan competitiva como las otras y el técnico de ese momento me habló y me dijo ‘no mira, estas allá vas a venir pero no vas a ser convocado muy seguido por que estas en una liga que no es tan importante como la española o la inglesa’. Pero lo disfruté mucho. Estar en la Copa América y representar a Colombia siempre va a ser lo mejor para cualquier jugador.



¿Cómo es su vida hoy en día, a qué se dedica?

Mi vida sigue siendo el fútbol. Mi pasión es dedicarme al deporte, al juego. Pero ahora estoy más tranquilo. Puedo disfrutar un poco más de la familia y tengo más tiempo para ellos. Terminé de jugar y estudié en la Escuela Nacional del Deporte y gracias a eso tuve la opción de que el Deportivo Cali me abriera sus puertas para ser entrenador de las divisiones menores en Cantera. En este momento soy formador de la categoría sub-14, que es la categoría del 2007. Estoy disfrutando de los niños y aprendiendo mucho de ellos.

Colombia iba ser una de las sedes de la Copa América 2021. A pesar de que el gobierno pidió que se aplazara, la Conmebol negó su petición y anunció que los partidos del campeonato debían disputarse en otro lugar. ¿Cuál es su opinión acerca de que Colombia haya pedido un aplazamiento y la Conmebol se la haya negada?

Yo creo que es normal. Todos queríamos que ese torneo tan prestigioso lo pudiéramos vivir aquí. De hecho, gracias a ese torneo tenemos nuestra primera Copa América y nuestra única por el momento. No se puede desconocer todo el problema social que vivimos. Ni todo lo que está pasando ahora en el territorio nacional. Entonces eso sería arriesgarse y no brindar garantías suficientes para que todas esas delegaciones estén tranquilas y puedan disfrutar del fútbol. Yo creo que es lo mejor. Que se pueda vivir esa alegría en otra parte.



Desgraciadamente por pandemia y no poder estar en los estadios tampoco se puede. Tener a todos esos jugadores de diferentes delegaciones es algo bonito. El compartir en las concentraciones y verlos entrenar sería lindo. Sin embargo, es una decisión sensata y es mejor que se esté realizando en Brasil y no afectar la seguridad de los jugadores y de las delegaciones.

El fútbol también se ha visto perjudicado por cuenta de las protestas causadas por el paro nacional, ¿Qué opina al respecto?

De nuevo, esto es muy normal. El fútbol siempre ha sido un escape a todos los problemas que se pueden llegar a presentar. Es muy compleja la situación acá. No se está respetando la vida y eso es lo primero. En Colombia, con los clubes de acá, va a ser complicado moverse con los bloqueos y es mejor prevenir.

¿Por qué cree que los equipos colombianos no se destacan en la Copa Libertadores?

Yo creo que nuestra liga en este momento está pasando por un no muy buen momento en cuanto a rendimiento. Creo que tenemos un nivel bajo y eso nos ha costado muchísimo. No tenemos unas grandes nóminas y por eso mismo creo que los equipos no tienen jugadores de tanta trayectoria. No tienen un cartel que valga la pena. El nivel es muy bajo en comparación a otros equipos de Latinoamérica como Brasil y Argentina. Nos ha costado muchísimo y por eso se ve tanta diferencia, por ejemplo, en la Copa Libertadores o en la misma Copa Suramericana.

¿Le gusta la presencia del profesor Reinaldo Rueda en la Selección Colombia?

Tuve la fortuna de entrenar con el ‘profe’ Reinaldo cuando estuve con la selección, y me citó a algunos partidos amistosos. Sé la calidad y sus capacidades como entrenador. Es una persona muy profesional. Creería yo que a la Selección le va a ir bien y que él va a saber aprovechar todas las condiciones de cada jugador y del equipo. Colombia tiene muy buenos jugadores. Están en muy buenas ligas por fuera y tienen el nivel suficiente de comprender lo que el ‘profe’ quiere. El jugador sabe que si tenemos buenos resultados, volveremos al Mundial.

¿Está usted de acuerdo con la desconvocatoria de James Rodríguez?

Mi pensamiento es que él venía de una lesión. No sé hasta qué punto pueda estar recuperado. Lo que me parece extraño es haberlo convocado por que si no está físicamente apto, yo creería que era mejor no convocar para estas fechas. Es difícil sobre todo para él como jugador. Él es uno de los pilares de nuestra selección, es uno de nuestros mejores jugadores y claramente va a querer estar siempre. Pero, si uno no está apto, es mejor hablarlo y que el cuerpo técnico lo sepa de entrada y no hacer una convocatoria. Es difícil estar en una convocatoria y luego salir.

Hay muchos jóvenes que tienen el sueño de ser futbolista, ¿si pudiera darles un consejo, qué les diría?

Como les digo yo a los niños de la categoría sub-14, primero amen su deporte, amen el fútbol y que lo vivan con pasión. Es un deporte muy lindo. Aun así, queriéndolo hay que trabajarlo mucho y no solo con el talento basta. Hay que entrenarse, tener disciplina y compromiso. Con todos esos valores y con su pasión todo se irá dando. Si su sueño es llegar a ser un jugador profesional, tiene que entregarse de lleno sin importar los obstáculos, los momentos malos o las lesiones. Siempre tirar hacia adelante y perseverar.