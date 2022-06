¡Altas y bajas! Deportivo Cali y América de Cali mueven sus nóminas para el segundo semestre

Tras una penosa campaña en el primer torneo, América y Deportivo Cali trabajan ya en la preparación de la Liga colombiana del segundo semestre, con novedades particularmente por el lado de los ‘Azucareros’.



El miércoles pasado, el club verdiblanco anunció oficialmente la desvinculación del volante Michael Ortega, de bajo rendimiento en el equipo.



Por medio de un comunicado, el Cali expresó: “Agradecemos a Michel Ortega su dedicación, profesionalismo, amor por nuestra divisa y su aporte para la consecución de la décima estrella verdiblanca. Deseamos a nuestro canterano los mayores éxitos en su futuro profesional”.



De acuerdo con el comunicado, Ortega y los directivos llegaron a un mutuo acuerdo para su desvinculación.



Ortega también hizo público un comunicado en el que agradeció al club.

“Me voy con la cabeza en alto, porque siento que cumplí con mi objetivo de salir campeón con el ‘Súper Dépor’, con el ‘Glorioso’, con ese ‘Verde azucarero’ que siempre llevaré dentro de mi corazón”, dijo.



“Espero que sea solo un ‘hasta luego’. Para mí es una despedida con sabor agridulce. Me voy con el firme propósito de llevar todo mi profesionalismo e integridad deportiva a otra parte”, concluyó.



De otro lado, el volante chileno Sebastián Leyton también saldría del equipo, luego de no haber colmado las expectativas.



Leyton llegó a comienzo de temporada al Deportivo Cali, pedido por el técnico Rafael Dudamel, quien tiene referencias suyas desde que dirigió en Chile. El propósito era llenar el vacío que dejó el volante Andrés Colorado, pero Leyton no satisfizo al cuerpo técnico ni los directivos.



Sobre la llegada de jugadores como refuerzo, aún no hay nada oficial, aunque se rumorea que el goleador Dayro Moreno podría llegar al equipo, con el que habría tenido algunos acercamientos antes de llegar al Atlético Bucaramanga.

El rojo

Por los lados del América, como se sabe, el equipo no podrá contratar para el segundo semestre por la sanción que acarrea por el caso del jugador Rafael Carrascal.



Lo que sí hicieron los ‘Diablos’ fue aceptar el regreso del defensa Kevin Andrade, quien se fue a comienzo de temporada para el fútbol argentino, pero Platense prescindió de sus servicios y ya entrena con el América.



También se integraron a las prácticas, que comenzaron el 1 de junio, los defensas Daniel Quiñones y Nicolás Giraldo, y el extremo Juan David Pérez.



Del equipo, además, salieron Mauricio Gómez y Larry Angulo, y se

podría llegar a un acuerdo en ese mismo sentido con el zaguero Jorge Segura.



Tulio Gómez, máximo accionista del América, confirmó que el próximo 25 de junio, los ‘Diablos’ jugarán un amistoso en México contra Rayados de Monterrey y el 2 de julio se enfrentarán contra Deportivo Cali en el Daytona Fest, en Estados Unidos.

El estadio rojo

Tulio Gómez, máximo accionista del América, afirmó este miércoles que la idea de realizar una alianza con el Gobierno Municipal, la Gobernación y la Universidad del Valle también le sonaba como alternativa para tener un estadio para los rojos.



Lo anterior, debido a que la semana pasada, Gómez habló de un grupo inversionista extranjero interesado en construir un estadio multiusos para los ‘Diablos’, en las afueras de Jamundí. Sin embargo, este es apenas un proyecto y América estudia varias opciones.