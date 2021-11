"A Henry me lo abandonaron otra vez": Hermana de la 'Mosca' Caicedo, exDeportivo Cali, pide ayuda

"A Henry me lo abandonaron otra vez". Así, de manera contundente, se refirió Margarita Caicedo sobre la situación en que hoy está su hermano, el recordado Henry 'La Mosca' Caicedo, exjugador del Deportivo Cali.



Quien fuera defensor central del cuadro azucarero y de la Selección Colombia sufrió el pasado 24 de octubre un derrame que obligó su hospitalización de manera inmediata.



Pero, según Margarita, "el 19 de noviembre le dieron de alta con el compromiso de que tendría enfermera 24 horas y que los médicos estarían pendientes; pero ni lo uno, ni lo otro. Acá a la casa no ha llegado ninguna enfermera hasta ahora, muchos menos un neurólogo. Al comienzo lo ayudaron, pero me lo soltaron otra vez".



Asegura la hermana de la 'Mosca' Caicedo que la alimentación, por sonda, se la dan los mismos familiares.



"Acá nos ha tocado aprender, sin saber nosotras de ese tema; le estamos suministrando la alimentación porque no ha venido nadie del home-care (cuidado en casa) como nos prometieron", señaló.



Margarita tiene palabras de agradecimiento para el ministro de Deportes, Guillermo Herrera, así como para el Deportivo Cali en cabeza del médico Gustavo Portela, quienes han estado pendientes y le han ofrecido apoyo.



"El ministro de Deportes y el Deportivo Cali han estado pendientes, nos han ayudado mucho; los excompañeros de él también llaman, pero necesitamos que el médico lo vea y que esté una enfermera al lado", dice Margarita Caicedo.



Henry Caicedo, de 70 años, jugó en el Deportivo Cali y en otros clubes, así como en la Selección Colombia, destacándose como un fuerte y seguro zaguero central.