A Alfredo Arias, DT del Deportivo Cali, no lo convence el penal que Wilmar Roldán pitó ante Santa Fe

Francisco Henao

Alfredo Arias se mostró inquieto en la rueda de prensa luego del partido de este domingo que el Deportivo Cali empató 1-1 con Santa Fe, por la décima fecha de la Liga.



El técnico analizó el juego, habló del comportamiento de su equipo con uno menos por la expulsión del arquero Guillermo de Amores, tocó el tema de otro empate que permite, pero no olvidó la jugada del primer tiempo que le dio a Santa Fe la posibilidad de abrir el marcador por la vía del tiro penal.



Para Arias, esa jugada en la que el balón le da en la mano a Darwin Andrade en el área azucarera, no era para el castigo desde el punto blanco.



"Para mí no fue penal, una pelota que primero pega en el cuerpo y luego da en la mano de nuestro jugador, no es penal... lo dice el reglamento", aseguró Arias.



Y al ser preguntado por lo que más le costó a su equipo en este partido, insistió en la jugada del penal.



"Lo que más nos costó esta noche, es que nos pegara la pelota en la mano después de que pegara en la nalga del jugador", manifestó el técnico.



Señaló Arias que aún así y con la expulsión del arquero De Amores, el equipo tuvo carácter para alcanzar y defender el empate ante un rival de mucho peso.



"El equipo se comportó muy bien, tanto después del primer gol recibido como con la expulsión; con 10 tuvimos chance de gol. Estoy muy orgulloso de estos muchachos, hoy fue una dura prueba de carácter", puntualizó.



Deportivo Cali lidera la tabla con 22 puntos, seguido del Tolima con 20. Santa Fe y La Equidad tienen de a 18 unidades.