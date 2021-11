"Yo no sabía que correr era un deporte": Valeria Cabezas, carta de Colombia en los Panamericanos Junior

La historia de Valeria Cabezas en el atletismo comenzó en el colegio Técnico Comercial Santa María Goretty, de Cali, cuando ella, cursando apenas séptimo grado, venció en una prueba de relevos a sus compañeros de décimo y once, sorprendiendo a todos y hasta a ella misma.



“En ese entonces, yo no sabía que correr era un deporte, pero el rector me vio aptitudes para eso”, cuenta Valeria con una sonrisa sincera en el estadio de atletismo Pedro Grajales, donde cada día se forma como la mejor en la modalidad de los 400 metros vallas.



Actualmente es una espigada atleta de 1.70 de estatura y 20 años, que será una de las cartas fuertes de Colombia en los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, a realizarse entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre.



Pese a su corta edad, Valeria ya se ha ganado un nombre en el atletismo. En el 2018, por ejemplo, le dio a Colombia una alegría inmensa: conquistó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputaron en Buenos Aires, Argentina.



Para Valeria, los I Juegos Panamericanos Junior representan ahora una oportunidad para seguir creciendo como deportista y sacar adelante a su familia, que siempre ha creído en sus capacidades.



“Mi gran motivación es Dios. Él es quien me da las fuerzas para salir adelante junto a mi familia, que siempre está en las buenas y en las malas”, dice.



Precisamente, su papá y su mamá (Efrén Cabezas y Elda Caracas) son las personas que se le vienen a la mente cuando recuerda su gran gesta de hace unos años en territorio argentino.



“Ese fue uno de los mejores momentos de mi vida. Siempre estuve trabajando para lograr eso, y para un deportista, ver sus resultados reflejados en una medalla, genera una sensación indescriptible”, confesó.

Los Juegos Panamericanos Junior, cada vez más cerca

Valeria afirma que se encuentra entrenando a doble jornada para poder lograr grandes resultados en los I Juegos Panamericanos Junior.



“Nos estamos preparando muy bien, dándola toda en los entrenamientos para dejar a mi país en lo más alto. Vamos por muy buen camino”, apuntó.

Sobre el hecho de correr en Cali, su ciudad, la estrella del atletismo juvenil colombiano dijo: “Significa mucho, porque voy a estar rodeada de mi gente, en mi casa y en una pista que conozco muy bien.



Valeria resalta que estos juegos serán muy importantes para todos esos jóvenes que buscan sobresalir y convertirse en los mejores.



“Me parece algo genial, es una gran oportunidad para la juventud, y para mí es una posibilidad de poder brillar y hacer historia para mi ciudad y para Colombia. Por eso invito a todos los caleños a que nos acompañen”.

La abanderada

Finalmente, Valeria contó que su mayor sueño es ser una atleta tan grande como Caterine Ibargüen y Anthony Zambrano, medallistas olímpicos con nuestro país.



“Espero poder llegar a ese nivel, y con mucha disciplina sé que lo puedo lograr”, manifestó.



Gracias a sus logros deportivos y su ejemplo como persona y atleta, la caleña ha sido escogida como la abanderada de la delegación colombiana para los Juegos.



“Me llamaron del comité (de las justas panamericanas) a darme la noticia que había sido escogida como la abanderada de Colombia. Estaba en la pista de atletismo, entrenando, y me dio mucha felicidad, aunque también sé que es una responsabilidad muy grande”, afirmó Valeria.



El miércoles pasado, la joven atleta estuvo, al lado del nadador caleño Juan Manuel Morales, en el acto donde se prendió el ‘fuego panamericano’, en el cerro de Cristo Rey, en Cali, con lo cual se dio apertura a las actividades de los Juegos, que comenzarán el próximo 25 de noviembre y terminarán el 5 de diciembre.



Las competencias de atletismo se realizarán desde al 30 de noviembre al 4 de diciembre en la pista del estadio Olímpico Pascual Guerrero.



A pocos días del inicio de los Juegos, Valeria está lista para saltar las vallas y darlo todo, y seguir consiguiendo triunfos de cara los Olímpicos del 2024.

Las boletas

Avanza la venta de boletería para la inauguración y competencias de los Juegos Panamericanos Junior.



Para la inauguración, que será el jueves 25 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, a las 7:00 p.m., ya se agotó la boletería de occidental segundo piso.



Quedan occidental 3er piso, occidental 1er piso, norte y sur.



Las entradas pueden ser adquiridas en Holguines Trade Center, Pacific Centro Comercial, Palmetto y Único.