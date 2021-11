Valery Plata y María José Marín hicieron el 1-2 en el Women's Amateur Latin America 2021

Un día histórico se vivió en El Pilar Golf (Fátima, Argentina) con la conquista del Women's Amateur Latin America 2021 por parte de Valery Plata y con María José Marín como segunda en el tablero general.



La jornada, con fuertes vientos que complicaron al 'field', comenzó con Marín liderando la clasificación por dos golpes sobre Plata y tras los primeros nueve hoyos la ventaja aumentó a tres; la caleña se apuntó un 'bogey' en el 3 y un 'birdie' en el 8, mientras que la santandereana le hizo 'bogey' al 3 y al 9, así como 'birdie' al 4.



Para la segunda vuelta llegó la sacudida en la cima ya que tras un 'birdie' en el 11, María José salió del hoyo 12 y 13 con 'bogey' al tiempo que Valery hizo 'birdie' e 'eagle' y tomaba la punta en -13 sobre -12 de su contendiente.



Sin embargo, en la bandera del 15 Plata se complicó con un 'bogey' y la definición del título quedó para alquilar balcón en los últimos tres hoyos del campo argentino con las dos colombianas igualadas en -12 total.



Para el hoyo 16 la disputa volvió a moverse con un 'bogey' de María José y de ahí en adelante se mantuvo para consagrar a Valery en -12 para campeonato como la primera ganadora del WALA, un evento impulsado por la R&A y la Annika Foundation que pretende darle un salto de calidad al golf femenino de la región; La santandereana firmó tarjeta de 70 (-1) y la caleña de 74 (+2)



Este es un logro fundamental para Plata, jugadora de la Michigan State University en los Estados Unidos, y que engloba su gran momento como aficionada: Top-60 del WAGR, ganadora absoluta del Ranking Sudamericano Aficionado de 2021 y finalista meses atrás con su universidad en la NCAA.



Los registros de Valery cuentan, además de este Women's Amateur Latin America, con varias victorias sudamericanas incluida la más reciente 'Copa Los Andes' 2019 en Paraguay. Además, ha podido participar en el U.S. Women's Amateur de la USGA y en el Annika Invitational, ambos en tres oportunidades, y debutó a mitad de año en el LPGA Tour pasando el corte del Meijer LPGA Championship.



El premio para la colombiana, además del honor que significa el triunfo en El Pilar Golf, es la invitación al AIG Women´s Open y al The Amundi Evian Championship 2022, dos de los cinco 'majors' del LPGA Tour, así como al The Women´s Amateur Championship y el Annika Invitational USA.



Sobre las demás nacionales en competencia, María Alejandra Hoyos remontó 14 puestos y finalizó en la casilla 6 en +4, le siguió Valeria Ramírez en la 23 en +10, Cristina Ochoa en la 25 en +12, Ana Sofía Murcia en la 30 en +14, Sofía Torres en la 40 en +17, Carolina Andrade y María José Bohórquez en la 42 en +18, Catalina Monroy en la 47 en +21 y Valerie Hernández en la 48 en +22.



Termina así una semana de intenso juego para la delegación colombiana, la cual partirá caminos desde este domingo con unas jugadoras regresando a sus ciudades de residencia y otras, como es el caso de Plata, Bohórquez, Marín, Andrade y Hoyos, viajarán a Chile para iniciar la preparación de la 'Copa Los Andes' 2021.