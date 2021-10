¡Una F1 candente! Max Verstappen partirá por delante de Lewis Hamilton en el GP de Estados Unidos

El holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de pilotos de la Fórmula 1, partirá el domingo en la primera posición en el Gran Premio de Estados Unidos, seguido de su principal rival, Lewis Hamilton (Mercedes), y del mexicano Sergio Pérez (Red Bull).



Verstappen, que tiene una ventaja de seis puntos sobre Hamilton en el campeonato de 2021, alcanzó la primera plaza en su última vuelta con un tiempo de 1 minutos y 32,910 segundos, haciendo vibrar a unos 120.000 espectadores en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).



A dos décimas del neerlandés se situó Hamilton. 'Checo' Pérez, que peleó hasta el final por lograr su primera 'pole' en la Fórmula 1, concluyó a 0,15 segundos de Hamilton.



"Mañana (domingo) será una carrera muy larga. Creo que el puesto de clasificación no es tan relevante", afirmó Pérez, quien estaba en cabeza en el ecuador de la última fase de la clasificación.



El mexicano, de 31 años, había sido el más rápido en la segunda y tercera sesión de los entrenamientos libres.



El Circuito de las Américas vivirá así un nuevo duelo entre Verstappen, quien busca su primer título a los 24 años, y Hamilton, siete veces campeón mundial, ante unos 140.000 aficionados, según estimaciones de la organización.



El holandés, que sumó su novena 'pole' de la temporada, llega con seis puntos de ventaja a este gran premio, la 16º parada de las 22 carreras del calendario.



El británico, sin embargo, conoce a la perfección este circuito en el que se ha impuesto en cinco de las ocho pruebas desde su estreno en la Fórmula 1 en 2012, mientras Verstappen se ha conformado con una cuarta, tercera y segunda posición en Austin.



"Intentaré hacer una buena salida y luego tendremos que trabajar en equipo para conseguir el mejor resultado posible", advirtió Hamilton, quien aspira a un octavo título mundial y con ello superar al alemán Michael Schumacher como el máximo ganador de la historia.



"No me preocupa lo que pasa detrás de mí, solo tengo que concentrarme en mí mismo", respondió Verstappen.



"En la última vuelta empezó a lloviznar en el sector final, así que no estaba seguro de si podría mantener mi tiempo de vuelta, pero salió bien", se felicitó el holandés.