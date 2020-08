¡Un gran alivio! Pesistas del Valle retomaron entrenos en  la Unidad Deportiva Jaime Aparicio

Daniel Molina Durango

El Coliseo de Pesas de la Unidad Deportiva ‘Jaime Aparicio’, en Cali, se convirtió en el primer escenario de alto rendimiento que abrió sus puertas a los deportistas que hacen parte de la Selección Colombia, para que cumplan con sus entrenamientos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.



Para esto, la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas cumplió con el protocolo y las medidas de bioseguridad establecidos por el Gobierno nacional y municipal, con un trabajo articulado con Indervalle y la Secretaría de Deporte y Recreación de Cali.



Así, luego de casi cinco meses de preparación en casa, un grupo de atletas retomó sus entrenos y prácticas en este escenario. Se trata de los vallecaucanos María Camila Lobón, Jonathan Rivas y Luis Javier Mosquera, quienes cumplen el aislamiento obligatorio en la capital vallecaucana.



En el coliseo, que es desinfectado constantemente y cuenta con zonas demarcadas para el debido distanciamiento, entrenan máximo cuatro pesistas junto con el entrenador de la Selección. En el ingreso además de la desinfección se hace toma de temperatura.



“Ha sido fácil tomar la debida distancia acá en el coliseo porque somos un deporte individual. Aquí se nos ha brindado una plataforma exclusiva, la cual tiene su distancia con la otra y eso nos permite respetar totalmente los protocolos sugeridos”, recalcó Jonathan Rivas.



Por su parte María Camila Lobón reconoció que regresar a entrenar en su escenario natural no ha sido fácil, pero poco a poco se van adaptando. “Es muy bonito volver a estos espacios, ahora el tema es retomar la buena forma, ya que no es lo mismo estar en lugares de la casa, a hacerlo ahora con todos los elementos que requiere esta disciplina deportiva”, agregó.



Un equipo de expertos de Indervalle y la Secretaría del Deporte continúan con la puesta en marcha de los protocolos exigidos para que los atletas de alto rendimiento, concentrados en su mayoría en Cali, puedan reiniciar sus entrenos en los diferentes escenarios.



Cabe resaltar que son 17 disciplinas deportivas las autorizadas por el Ministerio del Deporte para iniciar sus entrenamientos y que esta comisión verifica los protocolos ya diseñados. “Es un gran trabajo en equipo donde desde el Ministerio del Deporte se gestionan las pruebas para COVID-19, tanto para entrenadores como deportistas. Así mismo, las federaciones y las ligas montan el debido protocolo y nosotros desde Cali y el Valle del Cauca hacemos lo propio para velar, garantizar y, sobre todo, cuidar a nuestros atletas”, afirmó Carlos Felipe López, gerente de Indervalle.