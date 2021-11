Tome nota: este será el cronograma de competencias para el sábado 27 de noviembre

Las siguientes son las competencias deportivas para este sábado 27 de noviembre.



Bádminton: Individual femenina (9:30 a.m.), Individual masculina (9:00 a.m. y 4:00 p.m.). Yumbo.



Balonmano: Equipos femenino (10:00 a.m.). Coliseo de Escuela Nacional del Deporte-Cali.



Béisbol: Equipos masculina (3:00 p.m.). Barranquilla.



Boxeo: Eliminatorias Femenina: 48-51kg, 54-57 kg, 57-60kg, 64-69kg. (2:00p.m.) Masculina: 52kg, 57 kg, 63 kg. 69 kg. (2:00 p.m.). Coliseo Luis Ignacio Álvarez, Buga.



Canotaje velocidad: Femenina C1 200 m, K1 200 m. (8:00 a.m.) Masculina C2 1000 m, K1 200 m, K2 1000 m (8:00 a.m.). Lago Calima.



Ciclismo BMX: Carrera BMX Femenina (11:00 a.m.), Carrera BMX Masculina (11:15 a.m.). Buga.



Ciclismo de Pista: Persecución por Equipos Femenina, Velocidad Masculina, Keirin Femenina (11:00 a.m.). Velódromo Alcides Nieto Patiño, Cali.



Clavados: Plataforma 10 m femenina, Trampolín 1 m masculina. (12:10 p.m.). Piscinas Hernando Botero O’byrne, Cali.



Gimnasia artística: barras asimétricas, Equipos, Individual General, Salto, Suelo, Viga de equilibrio (1:00 p.m.) Coliseo El Pueblo, Cali.



Judo: Masculina y Femenina (desde las 9:00 a.m.) Coliseo de combate Yuri Alvear, Jamundí.



Levantamiento de Pesas: 59 kg, 64kg, 73 kg, 81 kg (Desde las 12:00 m). Coliseo Ramón Elías López, Palmira.



Natación: 200 m libre, 100 m mariposa, 200 m espalda, 4x100 m relevos libres (10:00 a.m.). Piscinas Hernando Botero O’byrne, Cali.

Sóftbol: Femenino. (desde las 10:00 a.m.) Barranquilla.



Squash: Individuales y dobles en femenino y masculino (Desde las 8:45 a.m.) Club Campestre de Cali.



Taekwondo: Eliminación masculina y femenina. (10:00 a.m.) Coliseo Miguel Calero, Cali.



Tiro con arco: Compuesto y recurvo. (9:00 a.m.). Palmira.



Tiro deportivo: Pistola y rifle. (9:00 a.m.) Club de la CVC.



Voleibol: Masculino. (Desde las 12:00 m.) Coliseo Evangelista Mora, Cali.