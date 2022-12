Todo un éxito la primera jornada de la Feria Deportiva 2022 en la ciudad de Cali

Los caleños han recibido de muy buena forma la ubicación de las tarimas y canchas provisionales de la Feria Deportiva 2022 y el Cali Expo Sport, que iniciaron este lunes en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio.



Nada mejor que reunirse en fin de año con la familia en un entorno que invita a hacer deporte y recrearse. La primera jornada de ambos certámenes se vivió con mucha alegría, adrenalina y una música que contagió a los asistentes.



Definitivamente la Unidad Jaime Aparicio es el corazón del deporte de la ‘Sucursal del Cielo’ y sus habitantes se están apropiando de dicho espacio, que respira bienestar y sana convivencia.



La programación comenzó muy temprano con las competencias de Remo Indoor frente a las instalaciones de la Secretaría del Deporte y la Recreación, pero luego se unieron los partidos de hockey, ‘break dance’, las finales nacionales del Reto 3X3 de baloncesto y en la tarde las de boxeo, con varios de los jóvenes que participaron en los recientes Juegos Departamentales. La gran novedad, las cuatro pantallas gigantes en la parte superior del cuadrilátero.



Camilo Cuero, jugador de Falcons A, de Cali, que derrotó 11-7 a Valtan Soacha, indicó que “tuvimos un partido reñido, me alegra mucho que hagamos deporte en la Feria, hay que mantenerlo, la gente viene a apoyarnos y a la Alcaldía decirle que sigamos así deportiva”.



“Muy contentos acá en la Feria Deportiva en la Unidad Jaime Aparicio, un espacio para la familia del deporte, los invitamos a que vengan y disfruten de baloncesto, boxeo, billar, hapkido, cross funcional, todo un espectáculo. Es muy importante porque lo que se hace es generar espacios de familia, queremos que la gente comparta y disfrute en familia”, afirmó Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación.



Por su parte, Álvaro José Escobar asistió a ver a su hija en el reto de baloncesto: “Muy bueno, hay varios deportistas de Selección Colombia y otros vienen de Juegos Departamentales, mi hija, María Fernanda Escobar, estuvo con el equipo tricolor en el Mundial de Rusia. El deporte recoge familia y amigos, siempre va a ser un buen punto de encuentro”.



A su vez, Alejandro Ordoñez, entrenador del equipo Astros, que participa en el Reto, sostuvo que “el nivel es excepcional, están los mejores equipos del país y de la región, es un evento de mucha calidad que no solo debería hacerse durante la Feria sino a mitad de año en las fiestas de verano y llevarlo a las comunas, al oriente, al centro, para multiplicar el basquetbol. Cali ha sido es un epicentro nacional e internacional del baloncesto y es importante que se mantenga”.



De la misma forma, Mailyn Michelle Saavedra Parra, jugadora de Leopardos, de Ciudad Córdoba, dijo que “me encantan estos torneos de 3X3, qué bueno recibir niñas de otros equipos, es chévere divertido, porque se aprende, me encanta lo que están haciendo”.



Paralelamente, en el Coliseo de Voleibol Francisco Chois se desarrolla el Cali Expo Sport, con 60 empresas que ofertan sus productos y servicios. Miguel Medina, trabaja con Vitalys, empresa que maneja productos como clorofila, colágeno y calcio, y otros para quienes sufren del colon y padecen estreñimiento.



Este martes continuarán las mismas actividades, pero se une a la programación en la Plazoleta Olímpica el Museo Tunjo, con el automovilista Óscar Andrés Tunjo.