Tiger Woods todavía ve "un largo camino" para regresar al golf de alto nivel

La superestrella del golf Tiger Woods se mostró confiado en que volverá a la alta competencia en la PGA sin precisar la fecha y el torneo, a casi un año del accidente automovilístico que le provocó severas lesiones en las piernas.



"Puedo volver, sí", dijo Woods este miércoles en la víspera del Genesis Invitational en el Riviera Country Club, donde el 15 veces campeón de torneos de Grand Slams es el anfitrión del torneo.



Wooods, de 46 años, reiteró que no prevé jugar un calendario completo del Tour de la PGA de Estados Unidos y admitió que hasta ahora no tiene idea de cuándo estará listo para regresar.



"Ojalá pudiera decir en lo que estoy jugando", señaló Woods. "Quiero saber, pero no lo sé".



Los comentarios de Woods reducen las expectativas de que podría hacer un regreso milagroso para el Masters de Augusta en abril.



Woods entusiasmó a los fanáticos con una aparición junto a su hijo Charlie en el Campeonato de la PNC en Florida en diciembre pasado.



Pero dijo que el evento centrado en la familia estaba muy lejos de un torneo de golf adecuado, incluido el uso de carritos de golf.



"Todavía estoy trabajando en la parte de caminar", adelantó. "Tengo un largo camino por recorrer".



Woods también añadió que había visto progreso desde diciembre, particularmente en su juego corto. Sin embargo, sigue limitado en cuanto a la cantidad de trabajo que puede realizar en el campo de prácticas.



A pesar de su frustración por el tiempo que lleva recuperarse de su última lesión, Woods subrayó que se consideraba afortunado de estar donde está después de los temores de perder la pierna derecha al sufrir dos fracturas.



"Muy afortunado", dijo Woods, quien se ha sometido a múltiples cirugías desde el accidente del 23 de febrero de 2021 en un suburbio de Los Ángeles.



"Soy muy afortunado, muy afortunado. No sabía si iba a tener la pierna derecha o no. Así que poder tener mi pierna derecha todavía aquí es grandioso. Todavía tengo muchos problemas con ella, pero es mi pierna y estoy muy agradecido por eso".