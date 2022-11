The Family Run Festival 2022: La carrera atlética de colores llega a Cali

Las carreras maratónicas de colores ya son tradición en muchas partes del mundo, convirtiéndose en espacios de diversión que se viven mientras se realiza una actividad deportiva, en este caso el atletismo, una de las disciplinas más incluyentes y sencillas de practicar.



Por eso el domingo 11 de diciembre se llevará a cabo desde las 8 de la mañana The Family Run Festival 2022, una gran carrera de colores en la que participarán cientos de caleños en medio de un recorrido de 5 kilómetros no cronometrados, por las principales calles del sur de la ciudad, mientras disfrutan de una fiesta urbana en la que puede participar toda la familia.



The Family Run Festival 2022 es una carrera muy particular pues durante el trayecto, los participantes podrán correr, trotar o caminar. El objetivo principal es integrar a toda la familia en torno a la actividad física.



Cada kilómetro tendrá una divertida descarga de color y una vez completados los 5 kilómetros, al llegar a la meta habrá un enorme festival de colores.



Quienes deseen participar deberán cumplir con dos condiciones, la primera: todos deberán terminar el trayecto pintado de colores. La segunda: todos deben portar el kit de participación que entrega el evento.



Es importante resaltar que el evento promueve la sana convivencia, los buenos hábitos de salud y el respeto por la individualidad.



En el trayecto se recorrerán cuatro o cinco estaciones de color: naranja, rosa, amarillo y azul. Es importante mencionar que The Family Run Festival 2022 se realiza teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad para sus participantes incluido el uso del polvo de colores, fabricado con componentes naturales.



Previo a la competencia se hará entrega de el kit de corredor que consta de camiseta, tula, gafas, polvo, muñequera e hidratación.



La boletería para la participación en The Family Run Festival 2022 puede adquirirse desde ya en Colboletos por medio de su página web colboletos.com o en los puntos físicos ubicados en la ciudad.