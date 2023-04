Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez debutaron con triunfo en la Copa Colsanitas

Mágica noche para la dupla colombiana de Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez en la 30ª Copa Colsanitas presentada por Zurich.



Las jugadoras cafeteras se impusieron con parciales de 6-7(1), 7-6(9) y 10-7, luego de dos horas y 14 minutos a la pareja de la española Aliona Bolsova y la venezolana Andrea Gamiz, terceras preclasificadas y recientes campeonas del WTA 125K de San Luis Potosí (México).



“Fue un partidazo, nuestras contrincantes jugaron muy bien y dispusieron de cuatro match points, pero nosotras no dejamos de creer, estuvimos ahí todo el tiempo y al final se nos dio el resultado”, expresó Yuliana Lizarazo al final del partido. “Estuvimos muy unidas, hubo muy buena comunicación y en esos momentos de tensión nos brindamos todo el apoyo con palabras claves y logramos sacar el partido adelante”, complementó Pérez.



En busca de las semifinales, Lizarazo y Pérez se medirán este jueves sobre la 1:00 p.m. en la cancha N.°2 a la pareja de la bielorrusa Lidziya Marozava y la brasileña Laura Pigossi. La pareja de Emiliana Arango y Yuliana Lizarazo no tuvo suerte este miércoles y fue eliminada al caer por 3-6, 6-4 y 8-10 con la rumana Irina Bara y la italiana Sara Errani.



En el torneo de sencillos, se conocieron las cuatro primeras clasificadas a los cuartos de final; la alemana Tatjana Maria acumuló su novena victoria consecutiva en la capital de la república, siete del año pasado -ganó dos partidos en la qualy- y dos en esta edición, tras vencer por 6-2 y 6-4 a la brasileña Carolina Alves. La también brasileña Laura Pigossi, finalista del año pasado; la británica Francesca Jones y la rusa Kamilla Rakhimova también están en la fase de las ocho mejores.



Resultados abril 5 de 2023



Sencillos



[2] T. Maria (GER) a [Q] C. Alves (BRA) 6-2 y 6-4

[4] K. Rakhimova a [WC] E. Bouchard (CAN) 6-0, 6-7(7) y 6-4

[6] L. Pigossi (BRA) a [Q] N. Stevanovic (SRB) 7-5, 5-7 y 6-4

F. Jones (GBR) a C. Zhao (CAN) 6-2 y 6-1



Dobles



O. Kalashnikova (GEO) / K. Piter (POL) a J. Rompies (INA) / P. Thombare (IND) 7-5 y 6-2

Y. Lizarazo (COL) / M. P. Perez Garcia (COL) a [3] A. Bolsova (ESP) / A. Gamiz (VEN) 6-7(1), 7-6(7) y 10-7

[WC] I. Bara (ROU) / S. Errani (ITA) a [WC] E. Arango (COL) / M. Herazo Gonzalez (COL) 6-3, 4-6 y 10-8



Programación abril 6 de 2023



Cancha Central



10:00 a.m P. Stearns (USA) Vs. E. Avanesyan

No antes de las 12:00 p.m. [WC] E. Arango (COL) Vs. [7] S. Sorribes Tormo (ESP)

A seguir M. Bjorklund (SWE) Vs. T. Zidansek (SLO)

No antes de las 4:00 p.m. [WC] I. Bara (ROU) / S. Errani (ITA) Vs. F. Contreras (MEX) / I. Gamarra Martins (BRA)



Cancha N.°2



10:00 a.m. I. Khromacheva / I. Shymanovich Vs. Q. Gleason (USA) / E. Lechemia (FRA)



No antes de las 11:00 a.m. [Q] S. Kraus (AUT) Vs. [Q] N. Brancaccio (ITA)

No antes de 1:00 p.m. [3] A. Bolsova (ESP) / A. Gamiz (VEN) OR Y. Lizarazo (COL) / M. P. Perez Garcia (COL) Vs. L. Marozava / L. Pigossi (BRA)

A seguir D. Jakupovic (SLO) / D. Papamichail (GRE) Vs. O. Kalashnikova (GEO) / K. Piter (POL)



Este certamen se desarrolla desde el 1 al 10 de abril en el Country Club de Bogotá.