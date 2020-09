Victoria Azarenka eliminó a Serena Williams y jugará la final del US Open con Naomi Osaka

Francisco Henao

La joven tenista Naomi Osaka y la veterana Victoria Azarenka disputarán la final del Abierto de Estados Unidos al derrotar el jueves a las estadounidenses Jennifer Brady y Serena Williams, quien no podrá igualar en Nueva York el récord de 24 títulos de Grand Slam.



Siete años después de sus finales del US Open, Azarenka y Williams se volvieron a encontrar en la pista Arthur Ashe para otro memorable duelo, esta vez sin que la estadounidense tuviera el apoyo de la apasionada afición de Flushing Meadows.



La bielorrusa, que no había vuelto a una final desde aquellas derrotas ante Williams en 2012 y 2013, esta vez fue capaz de remontarle una set en contra y vencerla por 1-6, 6-3 y 6-3 en una hora y 55 minutos de batalla.



"¿Siete años? Bueno, siete es mi número favorito así que supongo que estaba destinado a ser así" , dijo radiante la ex número mundial. "Estoy muy agradecida por esta oportunidad, por poder jugar ante esta campeona en semifinales" , afirmó.



Al inicio del tercer set, Williams tuvo que ser atendida tras torcerse el tobillo izquierdo. Después de que le reforzaran el vendaje, la estadounidense volvió a la pista pero pareció resentirse del golpe el resto del partido.



Como se había propuesto tras varias rondas previas en las que tuvo que remontar, Serena Williams arrancó con enorme fuerza la semifinal y se llevó con facilidad el primer set.



Pero Azarenka no se rindió y comenzó a romperle el servicio a su rival y lograr ventajas que iban poniéndole presión a la estadounidense, que se quedó sin fuerzas para llegar a su tercera final consecutiva en Flushing Meadows, y undécima en su carrera.



Azarenka, a sus 31 años, está viviendo un espectacular renacimiento deportivo posterior a su maternidad, a la que atribuye una nueva actitud que le está haciendo disfrutar por primera vez del tenis profesional.



"Espero poder inspirar a mujeres a ir tras sus sueños" , afirmó. "Pero no te puedes identificar como solo una cosa. Ser madre es lo más importante para mí pero también soy una luchadora en la pista y voy a por mis propios sueños" .



Con dos 'Majors' (Abierto de Australia 2012 y 2013) en su palmarés, Azarenka hizo un parón para dar a luz en 2016 y una disputa posterior por la custodia del pequeño Leo la mantuvo fuera del circuito más tiempo del que esperaba.



Desde que llegó a Nueva York, sin embargo, está intratable e invicta en 11 partidos entre el torneo Premier de Cincinnati y el US Open.



Azarenka y Osaka debieron enfrentarse en la final del torneo de Cincinnati pero la japonesa se retiró antes por problemas físicos.



"Estoy muy emocionada de jugar contra ella ella. Juega de forma increíble, es superpoderosa" , le reconoció Azarenka.