Una frustrada Sofia Kenin lucha para defender su título en el Abierto de Australia

Juan Carlos Pamo

Sofia Kenin tuvo un difícil inicio el martes (lunes en la noche de Colombia) en la defensa de su título en el Abierto de Australia con una victoria poco convincente ante Maddison Inglis que llegó al torneo con una tarjeta de invitación.



La cuarta cabeza de serie venció por 7-5, 6-4 en una hora y 26 minutos en el Rod Laver Arena.



"Obviamente no estoy feliz con mi juego", dijo Kenin, que cometió 27 errores no forzados. "Siendo la primera vuelta, estaba nerviosa pero estoy feliz de haber ganado".



El regreso de la tenista de 22 años a la escena de su impresionante victoria en el Grand Slam, donde el año pasado eliminó a Garbiñe Muguruza en tres sets, ha sido un poco difícil tras perder en el torneo de calentamiento Yarra Valley Classic en cuartos de final contra la española.



Abandonó la cancha llorando y después declaró que estuvo aquejada de un dolor en la ingle izquierda, que atribuyó a los 14 días que estuvo confinada a su llegada a Australia.



Kenin, nacida en Moscú, parecía haber dejado atrás los problemas este martes pero tuvo que emplearse a fondo para vencer a la australiana en un ajustado primer set.



Aunque en el segundo dejó pocas opciones a Inglis, de 23 años, que no ha ganado ningún partido de Grand Slam en cuatro intentos.



La estadounidense se enfrentará a la vencedora del encuentro entre la letona Anastasija Sevastova y la estonia Kaia Kanepi, que fue la vencedora del torneo Gippsland Trophy.