Tenistas rusos son excluidos de competiciones por países, no de los torneos ATP y WTA

Los rusos y los bielorrusos podrán continuar participando en los torneos organizados por la ATP y la WTA, incluidos los Grand Slam, pero son excluidos de la Copa Davis y de la Billie Jean King Cup, según anunciaron este martes las instancias del tenis mundial.



Daniil Medvedev, flamante nuevo N.1 del mundo, Andrey Rublev (N.6), Anastasia Pavlyuchenkova (N.14) o la bielorrusa Aryna Sabalenka (N.3), podrán así seguir inscribiéndose en torneos, comenzando por el de Indian Wells en California, que comienza el 10 de marzo, y después en Roland Garros y Wimbledon.



"Sin embargo, hasta nueva orden, no participarán (en esas competiciones) bajo la bandera de Rusia y Bielorrusia", prosigue el comunicado conjunto de los organizadores.



Por contra, Rusia no podrá defender su título en Copa Davis y en la Billie Jean King Cup, sendas competiciones en las que se proclamó campeona en 2021.



Entre los deportistas, Rublev y Pavlyuchenkova mostraron su oposición a la guerra desencadenada por la invasión de Ucrania por el ejército ruso.



La ATP y la WTA anunciaron además la anulación del torneo de Moscú, previsto en octubre.



El Comité Olímpico Internacional recomendó el lunes excluir a los rusos de las competiciones deportivas, o al menos impedir su participación bajo la bandera del país.



Inscrita en el torneo de Monterrey (México), la ucraniana Elina Svitolina rechazó enfrentarse a la rusa Anastasia Potapova en primera ronda.



Svitolina avisó de que mantendría esa posición hasta que las instancias del tenis decidiesen no aceptar a los "ciudadanos rusos o bielorrusos salvo como deportistas neutrales".