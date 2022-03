Tenis: Los torneos de Grand Slam unifican el super tie-break del quinto set

Los cuatro torneos de Grand Slam decidieron unificar su forma de concluir los partidos de cinco sets, instaurando todos en 2022 el super tie-break (10 puntos ganados con dos de diferencia mínima) con 6-6 en el quinto set, anunciaron este miércoles.



"Los Grand Slam quieren intentar la experiencia durante una temporada completa, tras consultar con la WTA (circuito femenino), la ATP (circuito masculino) y la ITF (federación internacional) antes de hacer perenne ese cambio de regla", indicaron los cuatro 'Grandes' (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon, US Open) en un comunicado conjunto.



"Los puristas quizá estén decepcionados, pero nosotros estamos orgullosos de poder alinearnos con los otros tres Grand Slam", comentó la directora de Roland Garros, Amélie Mauresmo.



En las últimas temporadas, el Grand Slam francés era el único en dejar que los partidos prosiguieran hasta que un jugador conquistase el último set con dos juegos de ventaja.



El Abierto de Australia ya contaba con el super tie-break con 6-6 en el quinto set, Wimbledon tenía un tie-break pero con empate a 12 juegos, y el US Open tenía un tie-break con 6-6 en el quinto set.



"La idea es también dar más satisfacción a los aficionados que aman este momento decisivo y lleno de suspense al final del partido. En términos de programación da más visibilidad, en particular para las televisiones, aunque globalmente era un porcentaje de partidos bastante pequeño el que era afectado", añadió la antigua tenista.