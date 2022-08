Tenis internacional: Medvedev avanza firme y Swiatek naufraga en el torneo de Cincinnati

Los dos número uno del tenis mundial vivieron el jueves una jornada de contrastes en el torneo de Cincinnati, con el ruso Daniil Medvedev avanzando firme a los cuartos de final y la polaca Iga Swiatek eliminada en otra floja actuación antes del Abierto de Estados Unidos.



El torneo de Cincinnati, Masters 1000 en la rama masculina y WTA 1000 en la femenina, celebraba este jueves todos sus cruces de octavos de final, en los que el argentino Diego Schwartzman cayó ante el griego Stefanos Tsitsipas.



Sin la presión de defender su liderato del ranking de la ATP, Medvedev dio cuenta el jueves del canadiense Denis Shapovalov, número 21 mundial, por 7-5 y 7-5.



"Fue una lucha hoy, definitivamente no fue fácil", declaró Medvedev, que quebró a su rival en sus últimos juegos al saque de cada set.



A la caza de su segundo triunfo en Cincinnati tras el de 2019, Medvedev se verá en cuartos por primera vez con el estadounidense Taylor Fritz, campeón este año del Masters 1000 de Indian Wells y verdugo el jueves del también ruso Andrey Rublev.



A sus 26 años, el jugador de Moscú tiene asegurado llegar como número uno mundial al inicio del Abierto de Estados Unidos (29 de agosto - 11 de septiembre), donde defenderá su triunfo de 2021 en el que batió en la final a Novak Djokovic.



El único jugador que podía amenazar el liderato era el español Rafael Nadal pero fue eliminado el miércoles en su estreno ante Borna Coric, número 152 de la ATP.



Un día después, el croata apeó a otro español, el veterano Roberto Bautista, por 6-2 y 6-3 y se citó en los cuartos con el italiano Jannik Sinner o el canadiense Felix Auger-Aliassime en busca del tercer título de su carrera y primero desde 2018.



El argentino Diego Schwartzman, en cambio, fue barrido por Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 6-3.



Al griego, número siete de la ATP y uno de los favoritos al título, le bastó con sacar provecho de su servicio (6 aces por 1 de su rival) y explotar las facilidades concedidas por el argentino, incluidos 34 errores no forzados, por 14 de Tsitsipas.



- Rybakina y Kvitova en cuartos -

Tras la caída de Nadal, la sorpresa del jueves fue la despedida de Iga Swiatek a manos de la estadounidense Madison Keys, número 24 del ranking mundial.



La polaca, de 21 años, cayó 6-3 y 6-4 en una hora y 26 minutos de partido.



Swiatek tuvo una gran reacción tras verse 5-0 abajo en el segundo set. La número uno mundial llegó a salvar cuatro pelotas de partido y a acercarse 5-4 con servicio para empatar pero Keys no se dejó vencer por los nervios y selló el triunfo con un último quiebre.



La polaca no logra recuperar su espectacular estado de forma de inicio de temporada, en el que logró una racha de 37 victorias consecutivas y cosechó seis títulos, incluida su segunda corona de Grand Slam en Roland Garros.



Desde ese triunfo a principios de junio en París, sin embargo, la polaca no ha logrado superar los cuartos de final en los cuatro torneos disputados, incluida una eliminación en su tercer cruce de Wimbledon.



Keys enfrentará en los cuartos de final a la kazaja Elena Rybakina, campeona de Wimbledon, que superó a la estadounidense Alison Riske por 6-2 y 6-4.



Por su parte, la checa Petra Kvitova, número 28 del ranking mundial, sorprendió a la tunecina Ons Jabeur (5) por 6-1, 4-6 y 6-0.



En otro de los cruces, la joven británica Emma Raducanu, defensora del título en el Abierto de Estados Unidos, se veía ante la estadounidense Jessica Pegula después de arrasar en las rondas previas a las veteranas Serena Williams y Victoria Azarenka.