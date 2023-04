Tatjana Maria y Peyton Stearns se enfrentarán este domingo en la final de la Copa Colsanitas

La alemana Tatjana Maria y la estadounidense Peyton Stearns jugarán este domingo después de las 12:00 p.m. la final de la 30ª Copa Colsanitas presentada por Zurich, único torneo de la categoría WTA 250 de Suramérica, con sede en las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de Bogotá.



La teutona arriba a su tercera final; mientras que, la norteamericana se estrena en esta instancia.



Bogotá se ha convertido en la segunda casa de Tatjana Maria, previo a su participación en la edición 2022, jamás avanzó más allá de la segunda ronda, alcanzando esta instancia en 2015, 2016 y 2018. El año pasado se reivindicó, ganó el título y obtuvo su segundo título WTA, tras superar el cuadro clasificatorio y luego de vencer a Laura Pigossi en la final.



“En Colombia me siento como en casa, me gusta jugar mucho acá; el año anterior gané el título luego del nacimiento de mi segunda hija, eso me ayudó a elevar mi confianza. Tengo la ilusión de repetir la corona”, expresó Maria tras vencer por 6-3 y 6-4 a la británica Francesca Jones. Esta fue la undécima victoria consecutiva de la teutona en Bogotá, ratificándose como la segunda raqueta con más triunfos al hilo, siendo superada únicamente por Fabiola Zuluaga.



En la segunda semifinal, la estadounidense Peyton Stearns dio cuenta de la rusa Kamilla Rakhimova por 3-6, 6-2 y 6-2, accediendo por primera vez en su carrera a la definición de un torneo del Circuito WTA. De ganar este domingo, será el tercer título en el presente año para la jugadora de 21 años, recordando que ganó el W25 Orlando, Florida y el W60 Rome, Georgia, ambos en Estados Unidos.



Irina Khromacheva e Iryna Shymanovich se consagraron en la final de dobles



La tenista rusa Irina Khromacheva y la bielorrusa Iryna Shymanovich se consagraron en el torneo de dobles de la 30ª Copa Colsanitas presentada por Zurich, luego de vencer en la final a la pareja de la georgiana Oksana Kalashnikova y la polaca Katarzyna Piter por 6-1, 3-6 y 10-6. Fue el segundo título de Khromacheva en suelo capitalino, recordando que en el año 2018 lo ganó al lado de la eslovena Dalila Jakupovic.



Este certamen se desarrolla desde el 1 al 10 de abril en el Country Club de Bogotá.