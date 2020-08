Daniel Molina Durango

Svitolina y Bertens renunciaron a jugar el US Open a causa del Covid-19

La ucraniana Elina Svitolina (número 5 del mundo) y la neerlandesa Kiki Bertens (N.7) anunciaron este viernes en redes sociales que se apeaban del US Open (31 agosto-13 septiembre), engrosando la lista de bajas de jugadores importantes que no disputarán el Grand Slam neoyorquino.



"No estoy todavía segura de poder viajar a Estados Unidos sin poner en peligro a mi equipo y a mí misma", declaró Svitolina en su perfil de Twitter.



"La situación en torno al COVID-19 sigue siendo tan preocupante que la salud de cada uno es lo primero y el control del virus es evidentemente una prioridad", anunció de su lado la neerlandesa, quien asegura que tomó su decisión luego de una profunda reflexión.

Svitolina y Bertens siguen los pasos de la australiana Ashley Barty, la número 1 del mundo, quien anunció su baja el 30 de julio alegando "riesgos importantes".



En el cuadro masculino tampoco se encontrará el español Rafa Nadal, número 2 del mundo, que informó de su renuncia el martes por los riesgos del COVID-19, criticando de paso un "calendario de locos" con el encadenamiento del Masters 1000 de Roma (20-27 septiembre) y Roland Garros, que da comienzo el mismo 27.



El número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, está inscrito en el cuadro pero no ha decidido todavía si participará.