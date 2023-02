¡Siguen los problemas! Rafael Nadal no participará en el Masters 1000 de Indian Wells

El tenista español Rafael Nadal no participará en la próxima edición del Masters 1000 de Indian Wells, a partir del 8 de marzo, al estar aún en proceso de recuperación de la lesión sufrida en el último Abierto de Australia, anunció este martes el torneo estadounidense.



"El tres veces ganador de Indian Wells no participará en la edición de 2023 debido a una lesión", anunció el torneo californiano en sus redes sociales.



"Deseamos que Rafa siga recuperándose y esperamos verlo de regreso al torneo el próximo año", declaró el director de Indian Wells, Tommy Haas, para anunciar la baja del mallorquín, tres veces ganador de la prueba (2007, 2009 y 2013) y finalista el año pasado (perdiendo en la final ante Tylor Fritz).



En el partido de segunda ronda de Australia que perdió ante el estadounidense Mackenzie McDonald (18 de enero), Nadal sufrió una "lesión grado 2 en el psoas ilíaco" de su pierna izquierda, con un periodo de recuperación estimado entre "6 a 8 semanas".



De cumplirse los plazos de recuperación, el tenista mallorquín de 36 años y actual N.8 del ranking, hubiera podido realizar la gira estadounidense (Indian Wells y Miami) en marzo, aunque finalmente parece haber optado por ser más conservador y esperar a la temporada de tierra batida que comenzará en abril para regresar al circuito.



La prensa española ya informó de esta posibilidad después de que el lunes se filtrasen unas imágenes de Nadal entrenando en las instalaciones de su academia en Mallorca sobre tierra batida, con lo que su vuelta al circuito se retrasará seguramente ahora hasta el torneo de Montecarlo, a partir del próximo 9 de abril.



De no tener nuevos impedimentos, Nadal realizaría su preparación habitual en tierra batida (Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma) con el objetivo de llegar en forma a Roland Garros (28 de mayo), el Grand Slam que ha ganado ya en 14 ocasiones.