Serena Williams se mete en semifinales del torneo de dobles en Eastbourne

Serena Williams, haciendo pareja con la tunecina Ons Jabeur, se clasificó para las semifinales del torneo de dobles de Eastbourne, tras imponerse a la dupla formada por la japonesa Shuko Aoyama y la taiwanesa Chan Hao-Ching en dos sets, por 6-2 y 6-4.



Al día siguiente de su vuelta a la competición tras una año apartada de las pistas por una lesión, Williams mostró mejorías en su juego, sobre todo en los reflejos en la red y con su servicio.



También su compenetración con su pareja, con la que nunca había jugado antes de este torneo, también fue mejor que en la víspera, pese a que tanto Serena como Jabeur cometieron numerosos errores no forzados.



"Hemos jugado mucho mejor hoy (miércoles), aunque ayer ya habíamos jugado bien. Ons me ha realmente apoyado hoy. La miraba y me decía '¡Hala, es fantástica!", comentó la estadounidense tras el partido.



"Ni siquiera sabía que ya estábamos en semifinales, va todo muy rápido, pero es genial para nosotras", declaró por su parte Jabeur.



Al contrario que en el primer partido, esta vez Serena y Jabeur ganaron el primer set rápidamente (6-2) y en el segundo, un poco más igualado, la estadounidense salvó con un 'ace' una bola de 'break' en contra en el sexto juego y Jabeur superó otro punto de quiebre dos juegos más tarde con su saque.



Con 4-4 en el marcador, lograron hacer el quiebre y remató Serena con su servicio para cerrar el partido con un juego en blanco tras una hora y 5 minutos.



En semifinales, Williams y Jabeur se enfrentarán a la polaca Magda Linette y a la serbia Aleksandra Krunic.