¡Se vienen los cuartos de final!: Sinner enfrentará a Novak Djokovic en Wimbledon

Carlos Alcaraz, nueva estrella del tenis español, cayó el domingo en Wimbledon ante el impenetrable juego del joven italiano Jannik Sinner, que en cuartos de final se enfrentará al seis veces campeón y defensor del título, Novak Djokovic.



El serbio, de 35 años y número 3 del mundo, pasó a la siguiente ronda cediendo un set ante el holandés Tim van Rijthoven, 104º de la clasificación, al que se impuso por 6-2, 4-6, 6-1, 6-2.



"Es un rival muy bueno. Nunca había jugado contra él, es nuevo en el circuito (...) me costó un poco adaptarme a su juego", reconoció Djokovic.



Antes, el público había presenciado en esa misma pista central tres horas y media de uno de los mejores enfrentamientos disputados desde el inicio del torneo, entre los dos tenistas más jóvenes, considerados por muchos como el futuro del tenis.



Campeón del Abierto de Madrid en mayo, Alcaraz, de 19 años y quinto cabeza de serie, perdió contra Sinner por 6-1, 6-4 y 6-7 (8/10) y 6-3.



"Carlos es un oponente muy duro y una persona encantadora y siempre es un placer para mí jugar contra él", afirmó el italiano, de 20 años y décimo cabeza de serie.



En 2021, Sinner había caído en primera ronda en su primera participación en Wimbledon, pero este año llegó a cuartos de final en el Abierto de Australia y en 2020 ya lo había hecho en Roland Garros.



El italiano reconoció haber encontrado dificultades para imponerse al español en una pista central que este domingo celebró los 100 años desde su inauguración en 1922.



"Estoy muy contento de estar en la próxima ronda y esperemos que pueda jugar buen tenis también", agregó.



Alcaraz, "nervioso" en la central

Alcaraz, que desde su llegada a Wimbledon no había dejado de ganar confianza y mejorar sobre la hierba, encontró en Sinner la horma de su zapato.



"Jannik ha jugado increíble, juega muy duro y es muy difícil de ganar", reconoció.



"Empecé muy nervioso, jugar en la pista central no fue fácil para mí, Jannik lo gestionó mejor, la presión", afirmó, impresionado por los partidos históricos que se han disputado en esta "catedral del tenis".



Al llegar al torneo sin haber competido previamente en hierba "no tenía muchas expectativas y me voy con la cabeza alta (...) habiendo jugado un buen partido" y "sabiendo lo que tengo que mejorar", es decir "la estabilidad mental (...) saber manejar los nervios mejor", subrayó.



El murciano se vio contrariado desde el inicio del partido por el juego del italiano, que lo empujaba al error. Sus bolas chocaron tozudamente contra la red y cometió fallos inhabituales, jugando a menudo demasiado profundo.



Logró llevarse el tercer set en un tie-break de infarto, con puntos que pusieron al público en pie, pero no consiguió resistir al gran juego de Sinner en la cuarta manga.



Federer espera volver

Djokovic busca su séptimo título de Wimbledon y el cuarto consecutivo desde 2018, para sumarse al club formado por Bjorn Borg, Pete Sampras y Roger Federer.



El suizo, de 40 años, volvió a aparecer el domingo en la pista central para participar, junto a una veintena de otros campeones históricos, en la ceremonia del centenario.



Debido a una lesión de rodilla, Federer, ganador de 20 títulos de Grand Slam, ha estado alejado de la competición desde que el año pasado fue eliminado en cuartos de final de Wimbledon.



"Espero poder volver una vez más. He echado de menos este lugar", dijo el ocho veces campeón del Grand Slam sobre hierba.



"No pensé que tardaría tanto en volver al circuito. La rodilla no se ha portado bien conmigo", afirmó el suizo, que tiene previsto regresar a la competición en la Copa Laver, organizada en Londres en septiembre.



En los otros partidos de octavos, el belga David Goffin derrotó al estadounidense Frances Tiafoe en el enfrentamiento más largo del torneo este año: cuatro horas y 36 minutos.



La número dos del mundo, la tunecina Ons Jabeur, avanzó a la próxima ronda imponiéndose a la belga Elise Mertens y aseguró querer ser una pionera para las jugadoras árabes y africanas: "me gustaría poder transmitir ese mensaje a las jóvenes generaciones".



La checa Marie Bouzkova derrotó a la francesa Caroline García y la alemana Tatjana Maria a la letona Jelena Ostapenko.