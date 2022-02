Roger Federer sabrá si puede seguir jugando al tenis entre los meses de abril y mayo

El tenista suizo Roger Federer considera que no será hasta "abril-mayo" cuando sabrá si puede regresar o no a las pistas de tenis.



El suizo ganador de 20 Grand Slam, de 40 años, no juega desde que fue eliminado en el último torneo de Wimbledon por el polaco Hubert Hurkacz en cuartos de final el pasado mes de julio, teniendo que someterse posteriormente a una operación de rodilla.



"Quiero regresar fuerte y dar todo lo que tengo", declaró este miércoles el tenista. "Tengo por delante unos meses muy interesantes e importantes para mí. Creo que sabré más en abril-mayo.



"Mi deseo sigue ahí. Estoy motivado para hacer mi trabajo", añadió.



Federer apenas jugó 13 partidos en 2021 y el año anterior ya había sido operado dos veces de las rodillas, disputando solo seis encuentros.



Su larga ausencia ha llevado al exnúmero 1 mundial a caer al 30º puesto de la clasificación de la ATP.



"Vuelvo al gimnasio mañana (jueves). Estoy trabajando tan duro como puedo; todo va bien aunque a veces es un poco lento (la recuperación)", dijo Federer en una videoconferencia organizada por uno de sus patrocinadores, el banco Credit Suisse.



"Me encantaría hacer mucho más, pero los médicos y todo el mundo me frenan un poco", admitió.



El suizo también quiso felicitar una vez más a su gran amigo y rival Rafael Nadal, que el domingo ganó en Australia su 21º título del Grand Slam, convirtiéndose en el tenista masculino con más 'grandes', superando así los 20 de Federer y de Novak Djokovic.



"Fue hermoso ver sus reacciones tras una victoria tan reñida", declaró en referencia al tenista español de 35 años y que como Federer ha sufrido mucho en los últimos años por las lesiones.



"Rafa me dijo que no se sentía bien con su cuerpo... y ahora tiene el trofeo del Abierto de Australia. Es un gran ejemplo, un gran modelo a seguir".



El 20º y último título del Grand Slam lo conquistó Federer en el Abierto de Australia de 2018.