Rafael Nadal y Daniil Medvedev se estrellan en la segunda ronda de París-Bercy

El Masters 1000 de París-Bercy vivió este miércoles dos terremotos en su segunda ronda con las eliminaciones de Rafa Nadal y Daniil Medvedev, mientras que el número uno Carlos Alcaraz sí pudo acceder a la siguiente etapa.



Con Nadal y Medvedev, ambos exentos de jugar la primera ronda, el cuadro parisino se despide a las primeras de cambio de los actuales número dos y número tres del ranking ATP.



Nadal, cerca de la medianoche local, perdió inesperadamente 3-6, 7-6 (7/3) y 6-1 en su entrada en liza contra el estadounidense Tommy Paul (31º).



Era el regreso del mallorquín al circuito ATP después de caer en octavos del Abierto de Estados Unidos en septiembre.



El español de 36 años, actual número dos del mundo y ganador este año de dos Grand Slam (Abierto de Australia y Roland Garros), ha tenido una segunda mitad del año marcada por las lesiones -baja principalmente antes de su semifinal en Wimbledon- y por su reciente paternidad.



Con esta derrota, a diez días del inicio del Masters de fin de año para el que está clasificado, Nadal permitiría a su compatriota Carlos Alcaraz asegurar en París la plaza de N.1 del mundo a final de año, siempre que gane el torneo.



Alcaraz arrancó este miércoles en París ganando por un doble 6-4 al japonés Yoshihito Nishioka (38º).



El joven murciano hizo un partido sólido a pesar de tener su rodilla izquierda protegida por dos vendas adhesivas.



"Traté de encontrar mi mejor nivel. Creo que jugué realmente bien. No pienso en la presión de ser el número uno mundial", afirmó Alcaraz, que la pasada semana llegó hasta semifinales en Basilea.



En octavos de final, Alcaraz se enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov (28º), que venció al italiano Fabio Fognini (59º) por 6-0 y 7-5.



Otro español, Pablo Carreño (14º), también ganó este miércoles en segunda ronda, en su caso ante el canadiense Denis Shapovalov (16º) por 7-6 (7/2), 2-6 y 6-4.



- Tsitsipas cumple, Auger-Aliassime resiste -

La derrota de Daniil Medvedev fue ante el australiano Alex De Miñaur (25º) por 6-4, 2-6 y 7-5, en 2 horas y 45 minutos de juego.



Ganador en París-Bercy en 2020 y ex N.1 del mundo, Medvedev salvó dos bolas de partido con su servicio antes de ceder en la tercera.



Será así De Miñaur quien se enfrente en octavos al estadounidense Frances Tiafoe (21º), semifinalista del último US Open, y que se deshizo este miércoles del británico Jack Draper (45º) 6-3, 7-5.



De Miñaur, de 23 años, nunca había derrotado a un jugador del Top 5 (18 derrotas antes de este miércoles).



Medvedev, ganador este año de dos títulos (Los Cabos y Viena) y con tres finales perdidas, una de ellas en el Abierto de Australia, se había clasificado para el Masters de fin de año en Turín (13-20 noviembre) antes incluso del torneo parisino.



"Estoy decepcionado, pero ahora tengo ganas de jugar en Turín y voy a intentar jugar bien allí, a un alto nivel", aseguró el ruso.



Antes, Stefanos Tsitsipas, N.5 del mundo, comenzó con buen pie en el Masters 1000 de París al dominar a Daniel Evans (27º) 6-3, 6-4 en 1 hora y 20 minutos, en 2ª ronda.



Ante Evans, que cometió numerosos errores no forzados, Tsitsipas tomó ventaja en cada set logrando el break en el primer juego de servicio de su rival.



Y sólo tuvo que salvar una sola bola de break en todo el partido.



El canadiense Felix Auger-Aliassime (8º), que ganó tres títulos en las tres últimas semanas (Florencia, Amberes, Basilea), estuvo a punto de caer eliminado en su partido de segunda ronda, pero pudo imponerse 6-7 (6/8), 6-4 y 7-6 (8/6) al sueco Mikael Ymer (74º).