Rafael Nadal gana su primer torneo del año y se postula para hacer historia en Australia

Rafael Nadal conquistó el torneo ATP 250 Summer Set de Melbourne en su regreso al circuito luego de cinco meses de ausencia, al derrotar al estadounidense Maxime Cressy (112º) por 7-6 (8/6), 6-3 este domingo, a ocho días del Abierto de Australia (17-30 de enero).



Nadal, de 35 años y N.6 del mundo, apenas había jugado un par de partidos en Washington desde su semifinal perdida en Roland Garros el pasado mes de junio, lastrado por sus recurrentes problemas en el pie izquierdo. El mallorquín, además, se contagió de covid-19 a finales de diciembre durante un torneo de exhibición en Abu Dabi.



Ganador de 20 títulos de Grand Slam, los mismos que Roger Federer y Novak Djokovic, Nadal logró el 89º título de su carrera, el primero desde Roma el pasado mes de mayo.



"Estoy volviendo después de vivir algunos momentos complicados", afirmó Nadal. "Así que no puedo estar más contento por tener un trofeo en mis manos. Para mí significa todo este momento", añadió ya con el bumerán metálico que lo acredita como campeón del torneo en sus manos.



Nadal no ha perdido un solo set en sus tres partidos disputados esta semana (sin contar la baja de su rival en cuartos de final), aunque una doble falta ofreció a Cressy una bola de set en el tie-break de la final.



Pero al final 'Rafa' impuso su autoridad para llevarse la victoria en poco menos de 1 hora y 45 minutos.



Con 33 'winners' Nadal demostró iniciar el año con fuerza ante el horizonte cercano del Abierto de Australia, primer Grand Slam de 2022.



- Una pista "muy especial" -

"Esta pista siempre ha sido muy especial para mí. Aquí he vivido momentos increíbles", destacó Nadal sobra la Rod Laver Arena, en la que en la segunda quincena del mes se disputará el Abierto de Australia, un torneo que Nadal conquistó en 2009.



"Aquí he vivido muchas emociones aquí y estoy deseando jugar ante vosotros en unos días", lanzó Nadal al público.



Con este trofeo, la estrella española puede presumir de haber ganado al menos un título en el circuito en cada una de las 19 últimas temporadas.



Con 89 títulos individuales masculinos, Nadal es el cuarto tenista más laureado de la era Open, detrás de Ivan Lendl (94), Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109).



"Por supuesto no estoy exactamente como me gustaría estar. Pero estoy muy feliz. Si ponemos todo junto y analizamos todos las cosas por las que pasó los últimos cinco meses, incluido el covid, por supuesto que estoy feliz", proclamó.



Su próxima cita será ya en el Abierto australiano, donde ante la ausencia de Federer y la posible de Djokovic en caso de no serle concedida la visa para entrar en el país, Nadal puede lograr lo que ningún hombre logró antes, un 21º 'Grande'.