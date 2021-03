Daniel Galán: lo que dijo el colombiano tras ganarle a de Miñaur en el Masters de Miami

Alejandro Cabra Hernandez

La victoria este sábado de Daniel Galán (Equipo Colsánitas) ante el australiano Alex de Miñaur es, sin dudas, una de las más importantes que ha logrado el tenis colombiano en sencillos en el último tiempo. No solo es el primer triunfo ante un top 30, sino hacerlo apelando a la remontada, jugando un tenis agresivo y decisivo y en un torneo de muchísimo valor para el crecimiento del colombiano, como lo es el Masters de Miami.



“Creo que fue más de decisión de ir a buscarlo, no de ver qué pasaba”, apuntó el principal tenista masculino del país, quien creyó en la convicción de su juego para tumbar al preclasificado #15 del torneo. “Era de ir, tomar decisiones y si no funcionaban, saber que estaba haciendo lo que debía y eso, al final, va de la mano con el estilo de juego que tengo. Tomé las reglas del partido, de buscarlo, de atacar en las oportunidades y eso marcó la diferencia”.



Una de las armas fundamentales de su juego es, sin dudas, el servicio. Desde ahí Galán es capaz de mandar en el partido y tener el control sobre sus juegos de saque, pero aun sabiendo lo peligroso que puede ser, también era consciente de lo buen restador que es el australiano.



“Claramente el servicio tiene mucho valor en mi juego por mi estilo; entonces, afortunadamente, hoy saqué bastante bien; pero a pesar de eso, él (de Minaur) ponía la mayoría de servicios en juego porque tiene una devolución increíble, todas te las pone en juego”, complementó.



En un partido donde no se sintió absorbido por el ambiente y el mayor recorrido del rival, Galán supo que tenía sus chances. Pero más allá de verse con la confianza, tuvo la valentía de sacar momentos cruciales como la pérdida del primer set, resolver un 0-40 cuando sacaba para ganar el segundo parcial y no desquebrajarse luego de haber quebrado al inicio del segundo y ver cómo de Minaur recuperaba al instante.



“Indiscutiblemente es de las mejores victorias de mi carrera, por el rival, por el torneo, y esto me hace confiar más en mí y me da mucha, mucha confianza”, sentenció el colombiano quien es el primero, desde Santiago Giraldo en 2016, en vencer a un jugador entre los mejores 30 del mundo.



Este lunes volverá a la pista para enfrentar al italiano Lorenzo Sonego, 34 del mundo, en una nueva oportunidad para demostrar que la del sábado no fue una simple casualidad y que esperar que este sea el salto definitivo entre los mejores del mundo.