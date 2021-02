¿Quién tiene el camino más fácil? Así quedaron los cuadros individuales del Abierto de Australia

Alejandro Cabra Hernandez

El español Rafael Nadal, número 2 mundial, debería tener un camino sencillo hasta los cuartos de final del Abierto de Australia, que comienza el lunes, según el sorteo realizado este viernes, que ha dejado un cuadro más complicado para Novak Djokovic (1º ATP).



Debutará el serbio ante el francés Jérémy Chardy (66º) y en octavos se cruzaría con el suizo Stan Wawrinka (18º) o el canadiense Milos Raonic (15º). En cuartos le podría esperar el alemán Alexander Zverev (7º) y en semifinales el austriaco Dominic Thiem (3º), al que batió en la final del año pasado.

En la parte baja del cuadro Nadal, que busca batir el récord de títulos del Grand Slam -está igualado a 20 con Roger Federer-, no se encontrará a un miembro del Top 20 hasta cuartos, donde le esperaría el griego Stefanos Tsitsipas (6º). En semifinales su rival sería el ruso Daniil Medvedev (4º).



El número 2 no ha competido desde noviembre, después de no disputar los dos primeros partidos de la ATP Cup esta semana. España se ha clasificado para semifinales, por lo que podría debutar en el torneo.



En el Abierto de Australia abrirá el fuego frente al serbio Laslo Djere (56º).



Entre las favoritas del cuadro femenino, la defensora del título, la estadounidense Sofia Kenin (4ª) debutará tranquilamente frente a la australiana Maddison Inglis (130ª, invitada).



Debería encontrarse en cuartos a la ucraniana Elina Svitolina (5ª) y a la número 1 mundial Ashleigh Barty en semifinales.



Esta última debutará ante la montenegrina Danka Kovinic (175º).



La N.2 Simona Halep se enfrentará a la local Lizette Cabrera (140º), procedente de la clasificación. En cuartos se podría cruzar con la leyenda Serena Williams (11º), que busca su 24º título grande para igualar el récord de Margaret Court.



En cuanto a la japonesa Naomi Osaka (3º), ganadora en Melbourne en 2019 y vencedora del último US Open, debutará ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (39º).