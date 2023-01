Por fuera: Cabal y Farah fueron eliminados en los octavos de final del Abierto de Australia

Los franceses Benjamin Bonzi y Arthur Riderknech se convirtieron en las bestias negras de los tenistas colombianos en el torneo de dobles en el Australian Open 2023. Tras vencer a la pareja de Nicolás Barrientos y el uruguayo Ariel Behar en la segunda ronda, liquidaron a Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en una de las llaves por los octavos de final. Los galos se impusieron por 7-6(5), 6-7(6) y 6-2 en un partido de 2 horas y 58 minutos de duración.



En el campo N.°7 de Melbourne Park, un buen número de colombianos se dio cita para apoyar a los decimosegundos preclasificados, desafortunadamente, el resultado no fue el esperado.



En el primer set, el 'Colombian Power' lució sólido al servicio, no permitieron opciones de quiebre y dispusieron de cinco oportunidades de ruptura, pero no concretaron ninguna, por consiguiente, el tie-break sería juez. En el desempate, los colombianos lograron un tempranero mini-quiebre, aunque Bonzi lució muy sólido en sus devoluciones, con una niveló el marcador y con la otra aseguró la primera manga.



En el segundo set, Cabal y Farah de entrada dispusieron de tres puntos de quiebre, pero una vez más no los aprovecharon. En el octavo y décimo game volvieron a aparecer las opciones de ruptura y esta fueron para los franceses; dos de las tres que tuvieron fueron match points, pero los colombianos salieron bien librados en parte al apoyo de la grada que, dicho sea de paso, los empujó en el tie-break para nivelar la pizarra.



En el tercer y definitivo set llegaron los quiebres, estos fueron para Bonzi y Riderknech, quienes se fueron arriba por 4-0, ventaja que resultó ser definitiva para acabar con las ilusiones de los deportistas nacionales.



Cabal y Farah regresarán a Colombia para ponerse a las ordenes de Alejandro Falla de cara a la serie ante Gran Bretaña por los qualifiers del Grupo Mundial de Copa Davis.