Peng Shuai, tenista china, dijo que no denunció abuso sexual y su mensaje fue "malentendido"

La estrella china del tenis Peng Shuai negó haber acusado a alguien de abuso sexual, en sus primeras declaraciones a la prensa desde que reveló públicamente que un algo cargo del Partido Comunista la obligó a tener relaciones sexuales.



Pero su declaración no aplacó la consternación internacional sobre su situación. La Asociación Femenina de Tenis (WTA) expresó dudas de que la tenista haya hablado "sin censura y coacción".



La denuncia formulada por Peng en noviembre en redes sociales fue rápidamente censurada en China y despertó consternación internacional, con expresiones de preocupación de la ONU y de estrellas del tenis mundial.

Pero en declaraciones a Liane Zaobao, un diario de Singapur en lengua china, la campeona de dobles en Wimbledon y el Abierto de Francia negó haber formulado la denuncia.



"Quiero destacar un punto muy importante: yo nunca dije o escribí nada acusando a alguien de asaltarme sexualmente", expresó Peng, de 35 años, en imágenes aparentemente grabadas con un teléfono móvil en un evento deportivo en Shanghai.



"Quisiera enfatizar este punto muy claramente", agregó.



Ante ello, el organismo del tenis femenino dijo en un comunicado que "estas apariciones (de Peng) no alivian o atienden la grandes preocupaciones de la WTA sobre su bienestar y su capacidad de comunicarse sin censura y coacción".



La organización insistió en exigir una "investigación amplia, justa y transparente, sin censura".

Denuncia



Peng publicó en la plataforma Weibo, la versión china de Twitter, que el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli, un septuagenario, la forzó a tener sexo en una relación intermitente de varios años.



El mensaje fue rápidamente borrado de la red china, pero tomas de pantalla fueron subidas en Twitter y generaron reacciones mundiales.



En el video de Zaobao, al ser consultada sobre el mensaje en Weibo, Peng respondió que era un "asunto privado" sobre lo cual hay "muchos malentendidos", sin entrar en detalles.



Previamente, la prensa estatal china había publicado imágenes de Peng, incluidas algunas de ella en un torneo de tenis.



También publicó una toma de pantalla de un mensaje de correo electrónico que Peng habría escrito a la WTA diciendo que "todo está bien".



Pero eso no amainó la preocupación sobre Peng.



El presidente de la WTA, Steve Simon, dijo que le "resulta difícil creer" el correo de Peng y cuestionó si ella es libre de hablar abiertamente.



Vestida con una camiseta roja y chaqueta oscura, ambos con la palabra "China" impresa, Peng dijo a Zaobao que el correo era legítimo y escrito "enteramente de (su) propia voluntad".



En el video se escucha a una persona que le pregunta si ha estado bajo vigilancia desde que hizo la acusación, a lo cual respondió que siempre había "estado libre".



Horas antes, un video no verificado subido a internet por un periodista oficialista chino muestra a Peng hablando con la estrella del baloncesto Yao Ming y otras dos figuras deportivas chinas, la campeona olímpica de vela Xu Lijia y el jugador retirado de tenis de mesa Wang Liqin.



La WTA pidió que las denuncias de Peng sean investigadas a fondo y suspendió todos sus torneos en China y Hong Kong.