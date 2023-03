Novak Djokovic sigue reinando en el Ranking ATP con una cifra envidiable

Novak Djokovic cumple su semana 379 como número uno mundial de la clasificación ATP publicada este lunes, pero el serbio se reencuentra con la amenaza del joven español Carlos Alcaraz, que puede recuperar el trono en caso de victoria final en Indian Wells (8-19 de marzo).



'Djoko' batió la semana pasada el récord absoluto de la alemana Steffi Graff (377 semanas), tras haber recuperado el trono en enero gracias a su 22º título del Grand Slam ganado en Melbourne.



Pero 'Nole', que perdió por primera esta temporada el viernes en Dubái, es baja para el torneo ATP 1000 de Indian Wells, que comienza el miércoles, debido a no estar vacunado contra el Covid-19.



También, si Alcaraz (19 años), que tiene 380 puntos menos, gana el torneo californiano, recuperará la primera plaza, ocupada por primera vez, en un récord de precocidad, en septiembre pasado tras su título en el US Open.



En la clasificación publicada este lunes, el Top 5 permanece sin cambios, con Tsitsipas, Ruud y Fritz detrás del dúo Djokovic-Alcaraz.



En cambio, el ruso Daniil Medvedev cosecha los frutos de sus tres títulos sucesivos, el último el sábado en Dubái, recuperando la sexta plaza (+1) en detrimento de su compatriota Andrey Rublev (7º).



En octava posición, el danés Holger Rune gana dos plazas, gracias a su semifinal en Acapulco, mientras que la leyenda española Rafael Nadal (9º, -1) continúa recuperándose de su pierna izquierda y no estará en Indian Wells y Miami.



En el Top 20, el australiano Alex de Miñaur se benefició del séptimo título de su carrera, el más prestigioso, conquistado el sábado en Acapulco (ATP 500), ganando cuatro plazas (18º), igual que su rival en la final, el estadounidense Tommy Paul (19º).



Clasificación ATP publicada este lunes 6 de marzo



1. Novak Djokovic (SRB) 7.160 puntos



2. Carlos Alcaraz (ESP) 6.780



3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.805



4. Casper Ruud (NOR) 5.560



5. Taylor Fritz (USA) 3.795



6. Daniil Medvedev (RUS) 3.775 (+1)



7. Andrey Rublev (RUS) 3.660 (-1)



8. Holger Rune (DEN) 3.321 (+2)



9. Rafael Nadal (ESP) 3.315 (-1)



10. Félix Augier-Aliassime (CAN) 3.245 (-1)



11. Hubert Hurkacz (POL) 3.110



12. Cameron Norrie (GBR) 2.815



13. Jannik Sinner (ITA) 2.655



14. Alexander Zverev (GER) 2.500



15. Karen Khachanov (RUS) 2.470



16. Frances Tiafoe (USA) 2.395



17. Pablo Carreño (ESP) 2.240



18. Alex de Minaur (AUS) 2.165 (+4)



19. Tommy Paul (USA) 2.000 (+4)



20. Borna Coric (CRO) 1.905



...



27. Roberto Bautista (ESP) 1.465



28. Alejandro Davidovich (ESP) 1.390 (+1)



32. Francisco Cerúndolo (ARG) 1.275



35. Sebastián Báez (ARG) 1.135



38. Diego Schwartzman (ARG) 1.010 (-1)



42. Bernabé Zapata (ESP) 959



50. Albert Ramos (ESP) 890



52. Nicolás Jarry (CHI) 866 (+35)



58. Jaume Munar (ESP) 847 (+8)



61. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 822 (+15)



64. Federico Coria (ARG) 810 (-6)



66. Pedro Cachín (ARG) 797 (-5)



76. Juan Pablo Varillas (PER) 681 (+1)



78. Thiago Monteiro (BRA) 676 (+6)



79. Roberto Carballés (ESP) 665 (-5)



89. Daniel Elahi Galán (COL) 639 (-6)



92. Emilio Gómez (ECU) 603 (-2)



96. Facundo Bagnis (ARG) 570 (-2)



97. Cristian Garín (CHI) 566 (+3)



99. Hugo Dellien (BOL) 561 (-3)