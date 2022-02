Novak Djokovic se mantiene provisionalmente en el primer puesto del ranking ATP

La clasificación ATP publicada este lunes no vivió ningún cambio en el Top-10 mundial y sigue liderada por el serbio Novak Djokovic, amenazado muy de cerca por el ruso Daniil Medvedev, que le arrebataría ese puesto de honor en caso de ganar el torneo de Acapulco.



Djokovic, en el primer escalón mundial desde el 3 de febrero de 2020, podría ser desalojado por el ruso el 28 de febrero según varios escenarios, uno de ellos es que el ruso se imponga en el ATP 500 de la ciudad mexicana.



El joven canadiense Félix Auger-Aliassime (N.9), que estrenó su palmarés al conquistar el ATP 500 de Róterdam ante el griego Stefanos Tsitsipas (N.4), se acerca a la octava plaza, ocupada por el noruego Casper Ruud, campeón del torneo ATP 250 de Buenos Aires.



En la final, Ruud se impuso en la final al argentino Diego Schwartzman, quien asciende un puesto (N.14).



Rafa Nadal se mantiene quinto del mundo.



Clasificación ATP del lunes 14 de febrero:



1. Novak Djokovic (SRB) 10.875 puntos



2. Daniil Medvedev (RUS) 9.635



3. Alexander Zverev (GER) 7.865



4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 7.355



5. Rafael Nadal (ESP) 6.875



6. Matteo Berrettini (ITA) 5.018



7. Andrey Rublev (RUS) 4.700



8. Casper Ruud (NOR) 4.065



9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 4.018



10. Jannik Sinner (ITA) 3.429