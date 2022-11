Novak Djokovic se estrenó en el Masters de Turín con victoria ante Stefanos Tsitsipas

Sin ser dominador, Novak Djokovic fue más eficaz que Stefanos Tsitsipas, al que venció por 6-4 y 7-6 (7/4) este lunes en Turín para comenzar la búsqueda de un sexto título en el Masters.



El griego de 24 años, ganador en 2019 del torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada, logró más aces (9 a 3) y no cometió dobles faltas (2 para Djokovic), pero en el intercambio no supo ganar los puntos importantes.



Djokovic, de 35 años, logró el 'break' en el primer juego del partido y luego mantuvo su ventaja.



En el segundo set, el serbio número 8 del mundo dio a su rival la única oportunidad de hacerle 'break' en el partido, al cometer dos dobles faltas seguidas, pero Tsitsipas (número 3) no aprovechó su oportunidad y el choque se fue al tie-break.



Y de nuevo, Djokovic hizo el movimiento correcto en el momento adecuado: un magnífico 'passing shot' de revés para abrir una pequeña diferencia (3/1). Tsitsipas quedó momentáneamente aturdido, acumulando una desventaja de 5/1 que ya no pudo voltear, perdiendo el partido con un servicio ganador de Djokovic.



Con esta victoria en dos sets, el hombre con 21 títulos de Grand Slam se pone al frente del Grupo Verde por delante del ruso Andrey Rublev, N.7 del mundo, que venció a su compatriota Daniil Medvedev en tres sets.