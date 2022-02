Novak Djokovic realizará su regreso al tenis en Dubái enfrentando al joven italiano Musetti

El número 1 del mundo, Novak Djokovic, lanzará su temporada 2022 en Dubái a comienzos de la próxima semana ante el joven italiano Lorenzo Musetti, un mes después de haber sido expulsado de Melbourne sin haber podido defender su título en el Abierto de Australia.



Será el primer partido oficial de Djokovic desde la Copa Davis en diciembre en Madrid, ya que en Melbourne sólo pudo entrenarse pero no jugar, al no estar vacunado contra el coronavirus.



Su visado fue anulado finalmente después de 15 días de una polémica inédita en relación a los protocolos sanitarios.



Según deparó el sorteo realizado este sábado, 'Nole' se volverá a ver las caras con Musetti, de 19 años, quien llegó a ponerse dos sets a cero ante el serbio en octavos del pasado Roland Garros. El italiano acabó abandonando después de que 'Djoko' diese la vuelta al marcador 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0.



Djokovic conquistaría después su 19º título de Grand Slam, y el 20º en Wimbledon un mes más tarde.



Djokovic ha conquistado en cinco ocasiones el torneo de Dubái, en el que está también inscrito Andy Murray, antiguo N.1 del mundo.



La vacuna contra el covid no es obligatoria para entrar en Emiratos Árabes Unidos.



El tenista serbio, empatado a 20 'Grandes' con el suizo Roger Federer, y superado por el español Rafa Nadal (21), podría disputar Roland Garros y Wimbledon, ya que las autoridades sanitarias de Francia y Reino Unido van reduciendo progresivamente las restricciones sanitarias.



Por contra, un certificado de vacunación sigue siendo obligatorio para participar en el US Open en septiembre en Nueva York.



Aunque el serbio afirmó que no es un "antivacunas", desea tener el control de lo que se le inyecta en el cuerpo, explicó esta semana a la BBC, en su primera entrevista después de abandonar Australia.