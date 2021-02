Novak Djokovic gana, pero por lesión puso en duda su continuidad en el Abierto de Australia

Francisco Henao

Novak Djokovic, número 1 mundial y defensor del título, fue capaz de superar fuertes dolores abdominales para batir al estadounidense Taylor Fritz (31º) , por 7-6 (7/1) , 6-4, 3-6, 4-6 y 6-2, este viernes en la tercera ronda del Abierto de Australia.



En octavos el serbio se medirá al gran sacador canadiense Milos Raonic (14º) .



"Es un desgarro, así que no sé si podré recuperarme en dos días. Hacia el final del partido empecé a sentirme mejor, intenté aguantar y guardar esperanzas. Es definitivamente una de las victorias más especiales de mi vida" , señaló el ganador de 17 Grand Slams.



"No sé si estaré en condiciones de entrar en la pista o no. Estoy muy orgulloso de lo que logré esta noche, para el resto veremos mañana" , añadió.



El número 1 pidió un tiempo muerto médico al comienzo del tercer set y abandonó la pista, con evidentes molestias en la parte derecha de sus abdominales.



De regreso, parecía estar al borde del abandono, incapaz de moverse y golpear normalmente.



"En el cuarto set solo podía servir, no era capaz de restar. Lo único que hice fue intentar estar con vida esperando ir más allá. Se me pasó un poco al final del cuarto set" , dijo.



En el set decisivo Djokovic no estaba al 100% pero sí era capaz de competir, desplazándose mucho mejor, lo que le permitió imponer su calidad ante un Fritz que había dejado escapar vivo al número 1.



"Es una de las victorias más extrañas de mi vida. Por el lugar y el adversario, sacar un partido así, me acordaré" , añadió el serbio sobre un duelo en el que, cuando se disputaba el cuarto set, el público tuvo que abandonar la pista.



Comenzaba a medianoche el confinamiento de cinco días decretado por las autoridades para frenar un brote de coronavirus. El Abierto de Australia pasa a disputarse a puerta cerrada al menos hasta el miércoles.