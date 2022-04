Novak Djokovic cae eliminado en su debut en Montecarlo ante el español Davidovich

Novak Djokovic cayó eliminado este martes en su entrada en liza en 2ª ronda del Masters 1000 de Montecarlo por el español Alejandro Davidovich (46º) 6-3, 6-7 (5/7), 6-1.



El N.1 mundial jugaba su cuarto partido sobre el circuito, luego de los tres en el ATP 500 de Dubái, desde su derrota en semifinales del Masters a mediados de noviembre de 2021 y después de no poder jugar el Abierto de Australia ni los Masters 1000 de Indian Wells y de Miami por no estar vacunado contra la covid-19.



Al final de la temporada pasada había alcanzado las semifinales de la Copa Davis con Serbia.



Esta eliminación en 2ª ronda supone su peor actuación en Montecarlo desde 2016, cuando cedió en esa ronda ante el checo Jiri Vesely. Desde su segundo título en el Masters monegasco en 2015, el serbio no ha vuelto a pasar de los cuartos.



Por su parte, Davidovich se medirá en la siguiente ronda con el británico Daniel Evans (27º) o con el belga David Goffin (47º).



Además de Davidovich, también ganó su partido este martes el español Pedro Martínez (45º), en su caso en primera ronda, ante el Ugo Humbert (48º) 6-4, 7-6 (7/5). Su próximo rival será el polaco Hubert Hurkacz (14º).



Y en un duelo entre los dos últimos campeones en Montecarlo, Stefanos Tsitsipas, N.5 del mundo y vigente campeón, se clasificó a tercera ronda al derrotar 6-3, 6-0 al italiano Fabio Fognini (32º), su predecesor en el palmarés.