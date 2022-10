Novak Djokovic anunció los dos últimos torneos para culminar este 2022

Novak Djokovic anunció este lunes que participará en el Masters 1000 de París (31 octubre - 6 noviembre), del que es vigente campeón, y después en las ATP Finals 2022 de Turín, los dos últimos objetivos de su temporada "inhabitual y bastante complicada", indicó al medio serbio Sportal.



"Voy a París, me preparo para los dos últimos torneos de la temporada, el Masters de París y las ATP Finals de Turín", declaró el antiguo N.1 del mundo.



"Me encuentro bien", prosiguió el campeón serbio, actualmente 7º en la clasificación ATP. "Estas dos últimas competiciones, en Astaná y en Tel Aviv, y los títulos ganados, han elevados mis niveles de confianza y de motivación", añadió.



A sus 35 años, Djokovic, que sólo ha disputado nueve torneos este año, sale de una lesión delicada. Su negativa a vacunarse contra el covid-19 le privó del Abierto de Australia en enero, y después de la gira estadounidense de verano, US Open incluido, lo que le hizo ceder el N.1 del mundo.



Privado de torneos individuales entre su título a comienzos de julio en Wimbledon, su 21º Grand Slam, y el torneo de Tel Aviv, a finales de septiembre, Djokovic ha firmado desde su regreso nueve victorias en otros tantos partidos, adjudicándose de paso sus 89º y 90º títulos.



Su victoria en Astaná le clasificó para las ATP Finals de Turín, que reunirá del 13 al 20 de noviembre a los ocho mejores tenistas de la temporada.



"Espero que pueda terminar esta temporada de la mejor forma posible, porque este año fue muy inhabitual, diferente, bastante complicado para mí, ya sea mentalmente o emocionalmente. Así que estoy feliz de sentirme de nuevo bien sobre una pista y estoy satisfecho con mi juego", añadió.