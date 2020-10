"No es invencible": Daniel Galán sobre Novak Djokovic, su próximo rival en Roland Garros

Daniel Molina Durango

El tenista colombiano Daniel Galán se mostró muy emocionado luego de lo que fue su victoria de este jueves frente al estadounidense Tennys Sandgren, que le permitió clasificarse a la tercera ronda del Roland Garros 2020.

Con parciales de 6-2, 6-2 y 6-3, el nacido en Bucaramanga se impuso con autoridad y ahora desafiará a Novak Djokovic, el mejor tenista del planeta.

"Estoy muy contento, no sé si en una nube. He sentido el cariño y la energía que me han enviado desde Colombia, no solo mi familia. Lo agradezco", señaló en videoconferencia.

En lo que respecta a Djokovic, Galán cree que el serbio no es invencible y que debe tener falencias que él pueda aprovechar.

Le puede interesar: ¡Qué viva el fútbol! Messi y Cristiano serán rivales en la fase de grupos de la Champions

"Él no es invencible, de serlo, no hubiese perdido jamás un partido, tendría ochenta títulos de Grand Slam", aseguró.

Daniel, además, aseguró que su objetivo es disfrutar de cada partido, y el de tercera ronda ante 'Djoko', no es la excepción.

"Uno como tenista debe disfrutar todos sus partidos, si se sufre todo el tiempo es difícil. Dar lo mejor de uno mismo, pensando en ganar y salir adelante", dijo sobre su filosofía de juego.

Djokovic, por su parte, aseguró que no conoce mucho sobre la raqueta colombiana.

"Para ser honesto, no conozco gran cosa sobre él; nunca le vi jugar, por lo que obviamente tengo que buscar sus partidos, los vídeos, e intentar prepararlo con mi equipo", señaló el serbio.