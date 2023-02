Nicolás Mejía se estrenó con victoria en el Challenger de Monterrey

Debut y victoria para el tenista colombiano Nicolás Mejía en el Challenger Monterrey (México), certamen que se desarrolla sobre canchas de cemento del Club Sonoma y el cual está dotado de una bolsa de premios de 160 mil dólares y 125 puntos ATP al campeón.



El integrante del Equipo Colsanitas superó por 6-4, 1-6 y 6-3 al tunecino Skander Mansouri, a quien había derrotado en el único antecedente, el cual se dio en la segunda ronda del Challenger Salinas (Ecuador) en el 2021; aquel partido también se resolvió en tres sets.

“Estoy muy contento por la victoria, fue un partido muy difícil, mi rival sacó de la mejor manera en el segundo set y no pude ver ni una sola bola; afortunadamente, para mí, en el tercer parcial, gané mi juego de saque y luego le quebré, él iba arriba 40-0 y me regaló un par de puntos. Fue muy importante defender mi servicio y más aún por la manera en que devolvió, ya que me generó mucha tensión, pero pude resolverlo a mi favor y darme una segunda oportunidad en este torneo”, fueron las palabras de ‘Nico’ al final del partido.



El jugador de 23 años reveló que su confianza aumentó tras vencer a Daniel Evans, N.°30 del ranking ATP en ese momento, en la pasada confrontación entre Colombia y Gran Bretaña por las qualifiers del Grupo Mundial de Copa Davis.



“El ganar partidos de ese calibre genera tranquilidad, tras la conclusión de la serie, me senté con mi equipo de trabajo y realizamos un análisis sobre lo que yo hago para jugar a un nivel altísimo nivel en esta competencia, y a la postre tratar de copiarlo en el día a día y así ascender en el ranking ATP. Quiero seguir jugando como le jugué a Daniel Evans y estoy con muchas expectativas por lo que puede suceder a futuro”.



En busca de los cuartos de final, Mejía espera por el vencedor del partido entre el estadounidense Aleksandar Kovacevic y el francés Adrian Mannarino, previsto para este martes en horas de la noche; independientemente el ganador, será el primer enfrentamiento.



“Va a ser un partido difícil con cualquiera que me toque; Kovacevic es un jugador joven y de gran potencial, Mannarino es un jugador experimentado y top, ya que es el N.°59 del ranking ATP y primer preclasificado. Estoy listo y con la ilusión de poderlo sacar adelante”.



Se desconoce el día y la hora de la próxima presentación de ‘Nico’, esta podría ser el miércoles o el jueves y depende de la organización del certamen azteca. Es de recordar que, Mejía cuenta con el respaldo de Colsanitas, Coéxito, Isdin, Gatorade, Babolat e ITM.