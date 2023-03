Nicolás Mejía logró avanzar a los cuartos de final del Challenger de Ciudad de México

El tenista colombiano Nicolás Mejía clasificó a los cuartos de final del Challenger de Ciudad de México al vencer por 6-2, 5-7 y 7-6(5) al australiano James Duckworth, N.°112 del ranking ATP y cuarto preclasificado.



El jugador del Equipo Colsanitas se instaló por primera vez en la temporada en la fase de los ocho mejores de un torneo de estas características, mejorando sus resultados en las competencias de Piracicaba (Brasil), Concepción (Chile), Monterrey (México) y Waco, Texas (Estados Unidos).



“Fue un partido muy difícil y estoy feliz por haberlo ganado. Jugué muy bien en el primer set; en los dos restantes mantuve el nivel, tuve opciones para quebrar y no lo hice. Él es un gran sacador y cubre muy bien la red, no sé cómo gané el punto que me puso arriba por 6-5 en el tie-break del tercer set, no le encuentro explicación a ese globo”, expresó ‘Nico’, quien espera en cuartos de final por el vencedor del partido entre los argentinos Renzo Olivo y Thiago Tirante.



“Me siento muy contento por haber firmado mis primeros cuartos de final del año de un torneo Challenger, justamente, en el más difícil en cuanto a ranking; terminé jugando acá por una carta de invitación. Lo anterior demuestra que tengo el nivel y solo es cuestión de tiempo para conseguir los resultados que me he propuesto junto a mi equipo de trabajo”, complementó el deportista de 23 años.



Los 25 puntos ATP conseguidos por acceder a la fase de los ocho mejores en el certamen azteca, le permitirán a Mejía conseguir su mejor ranking ATP, situándose aproximadamente en el puesto N.°229 de la clasificación mundial, quedando muy cerca de jugar los cuadros clasificatorios de los Grand Slam.



Es de recordar que, de este torneo, también toma parte el colombiano Daniel Galán, quien se enfrenta en segunda ronda al británico Jan Choinsky; de hecho, existe la posibilidad de tener un duelo netamente cafetero en semifinales de este certamen, dotado con una bolsa de premios de 160 mil dólares. Para ello, Mejía debe ganar su partido de cuartos de final y Galán los siguientes dos.