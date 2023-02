Nicolás Mejía abrirá para Colombia el duelo de Copa Davis ante Gran Bretaña

Con el sorteo que se llevó a cabo este jueves en las instalaciones del Pueblo Viejo Country Club, quedó despejado el camino que tendrán que atravesar tanto el Equipo Colombia Colsanitas como Gran Bretaña en la serie de Qualifiers de la Copa Davis que tendrá lugar este 3 y 4 de febrero.



Este viernes abrirán la jornada Nicolás Mejía enfrentando a Dan Evans, lo que será el duelo entre la raqueta número uno del conjunto nacional y la número dos del equipo británico. Mientras que el segundo duelo será entre Nicolás Barrientos y Cameron Norrie, dos de Colombia y uno de Gran Bretaña.



"Es una gran responsabilidad y estoy acostumbrado. Ya había manifestado que quería jugar de primero y espero poder darle el primer punto a Colombia para empezar arriba. Nos emociona jugar ante nuestro público", dijo Mejía tras conocer el camino que tendrá el equipo nacional.



"Estamos muy bien preparados y esta es una oportunidad para dar una sorpresa. Las veces que he jugado me he sentido bien, otras veces he estado nervioso en la previa, pero a la hora de jugar las cosas nos salen bien", expresó Barrientos.



Mientras que para el dobles, que será el primer encuentro del sábado, solo hubo una sorpresa por parte del equipo visitante, ya que Leon Smith (capitán) alineó a Dan Evans con Neal Skupski para enfrentar a Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, un duelo que tiene todas las características de una final de Gran Slam.



"Esperamos que las cosas salgan bien. Acaba de nacer mi hijo, pero hablé con mi esposa y le expliqué la importancia para mí de jugar Copa Davis. Esperamos que desde este viernes nos salgan las cosas como queremos ante este rival difícil", comentó Farah



Luego, los dos últimos enfrentamientos de sencillos serán de la siguiente manera: Nicolás Mejía ante Cameron Norrie y luego Nicolás Barrientos ante Dan Evans.



Vale recordar que la jornada del viernes iniciará desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia), mientras que el sábado el primer partido dará comienzo desde las 12 del mediodía, todo en las instalaciones del Pueblo Viejo Country Club.