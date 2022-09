Nicolás Mejía abre para Colombia este sábado la serie de Copa Davis ante Turquía

Los equipos Colombia Colsanitas y Turquía saldrán este sábado a competir por la decisiva serie por el Grupo Mundial I de Copa Davis, en las canchas de polvo de ladrillo del Carmel Club Campestre, al norte de Bogotá.



Nicolás Mejía (280º), será el encargado de abrir la jornada deportiva al enfrentarse a Altug Celikbilek (228º), siendo este el segundo enfrentamiento entre ambos jugadores recordando que en el único antecedente se impuso el colombiano en sets corridos.



Mejía busca su primera victoria en el torneo por naciones más importante del planeta, recordando que ha protagonizado grandes duelos ante referentes del tenis mundial como el italiano Lorenzo Sonego, los estadounidenses Frances Tiafoe y Sebastian Korda.



Luego será el turno de Daniel Galán (75º), quien buscará su cuarta victoria en la capital de la República. El nacido en Bucaramanga se medirá ante Cem Ilkel (365º), siendo este el primer duelo entre ambos.



Es de resaltar que Galán llega con mucha confianza, pues recientemente alcanzó la tercera ronda del US Open, dejando en el camino a Stefanos Tsitsipas, número 5 del mundo.



La jornada deportiva continuará este domingo a las 11:00 a.m. con los dobles masculinos. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se enfrentarán a Ergi Kirkin y Yanki Erel.



El segundo partido estará a cargo de Daniel Galán vs. Celikbilek y el último turno es para Nicolás Mejía contra Ilkel.



Cabe recordar que el premio para el vencedor será el tiquete a las qualifiers del Grupo Mundial el próximo marzo; entre tanto, el perdedor competirá, también en marzo, por la permanencia en el Grupo Mundial I, y de ganar esa confrontación, tendrá la posibilidad de disputar nuevamente el cupo a las qualifiers del Grupo Mundial para el año 2024.



Por último, el equipo colombiano llegó a esta instancia tras caer, seis meses atrás, con Estados Unidos; entre tanto, Turquía superó por 3-2 a Uzbekistán en condición de visitante, en una emocionante serie que se definió en el quinto punto. Cem Ilkel, quien integra de nuevo la nómina, fue la figura del equipo turco al ganar al duelo decisivo.

“Los muchachos vienen en muy buen momento, tenemos grandes opciones de ganar, pero no hay que confiarse, es vital ir jugada a jugada, punto a punto, partido a partido. La adaptabilidad ha sido muy buena y ellos, con el pasar de los días, se sienten mejor”, declaró Alejandro Falla, capitán del equipo colombiano, previo al inicio de las competencias.