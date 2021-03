Masiva presencia de tenistas colombianos en los cuartos de final de la Copa Cosat en Cali

Juan Carlos Pamo

La Copa MinDeporte – Indervalle, certamen Grado 1 perteneciente a la Gira Suramericana Cosat, entra en su recta final, pues este miércoles se conocieron los clasificados a la fase de cuartos de final en cada una de las categorías en cuestión.



En total, 17 colombianos siguen en carrera, siendo Sub-14 la más destacada con 10 deportistas en esta fase -5 hombres y 5 mujeres-. En Sub-16 sobreviven 7 -4 hombres y 3 mujeres-.

En Sub-14 femenino la sorpresa corrió por cuenta de la cundinamarquesa Isabella Ortiz Plata, quien venció por 4-6, 7-5 y 7-5 a la boliviana Dayanara Velasco, primera sembrada, luego de tres horas y 40 minutos de duración; lo anterior garantiza la presencia de una tenista colombiana en semifinales, pues se medirá a Valeria Amorocho.



De hecho, las cuatro semifinalistas podrían ser deportistas locales, ya que en carrera siguen Mariana Higuita, Valentina Mediorreal e Ivana Castillo.



En Sub-14 masculino, la programación de este jueves comprende un partido para alquilar balcón, el mismo será entre los antioqueños Alejandro Arcila y Juan Miguel Bolívar; Arcila es el primer sembrado y líder del ranking Cosat, mientras que, Bolívar de tan solo 12 años juega su primer torneo de estas características, siendo una de las grandes cartas nacionales para esta categoría en las próximas dos temporadas.



Juan Sebastián Caicedo y Santiago Ángel protagonizarán el otro duelo entre cafeteros, acá también sigue en contienda Alejandro Castellanos.



En Sub-16 femenino siguen con vida Sofía Muñoz, Sofía Giraldo y Mariapaz Ospina; entre tanto, en varones Miguel Tobón, Samuel Heredia, Alejandro Bravo y Juan Eduardo Ballesteros, este último una de las grandes revelaciones del certamen, dado que recibió wild card y en la jornada de este miércoles se deshizo del paraguayo Thiago Drozdowski por doble 6-1 y 6-1.

De esta manera se jugarán los cuartos de final en cada una de las categorías:

Sub -14 Femenino

Isabella Ortiz (COL) Vs. Valeria Amorocho (COL)

Mariana Higuita (COL) Vs. Agustina Etchart (ARG)

Valentina Mediorreal (COL) Vs. Giuliana Ciangherotti (ARG)

Ivana Castillo (COL) Vs. Sara Conde (ARG)



Sub-14 Masculino

Alejandro Arcila (COL) Vs. Juan Miguel Bolívar (COL)

Marco Galarraga (ECU) Vs. Valentín Garay (ARG)

Juan Sebastián Caicedo (COL) Vs. Santiago Ángel (COL)

Alejandro Castellanos (COL) Vs. Federico Castro (ECU)



Sub-16 Femenino

Daniela Rubio (PER) Vs. Andrea Vergara (CHIL)

Martina Pavissich (CHI) Vs. Sofía Muñoz (COL)

María José Zaraz (PAR) o Luciana Mendoza (PER) Vs. Sofía Giraldo (COL)

Mariapaz Ospina (COL) Vs. Julia Lares (USA)



Sub-16 Masculino

Benjamín Torrealba (CHI) Vs. Alfredo Gallegos (ECU)

Miguel Tobón (COL) Vs. Samuel Heredia (COL)

Diego Cueto (PER) Vs. Alejandro Bravo (COL)

Juan Eduardo Ballesteros (COL) Vs. Diego Muñoz (BOL)