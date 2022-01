Más problemas: Novak Djokovic no podría jugar el Roland Garros si no se vacuna

Todo deportista, ya sea aficionado o profesional, que venga a una competición en Francia, como el Torneo de las Seis Naciones de rugby, deberá estar vacunado para entrar en un recinto deportivo, supo la AFP de fuentes gubernamentales.



Al día siguiente de la expulsión del número uno mundial de tenis, Novak Djokovic, de Australia, el gobierno francés precisó que esta regla no se aplicará solo a deportistas aficionados y profesionales galos o extranjeros que estén ya en Francia, sino también a deportistas extranjeros que viajen al país para competir.



"El certificado de vacunación se aplica a todo el mundo, a los voluntarios, a los deportistas de alto nivel, incluidos los que lleguen del extranjero, hasta nueva orden", precisó este lunes el ministerio de Deportes a la AFP.



Hasta ahora, la regla solo era clara para los deportistas que viven en Francia.



Desde el anuncio de la puesta en marcha del certificado de vacunación, el ministerio de Deportes había precisado que éste solo se aplicaría a los deportistas profesionales que trabajan en Francia.



Esta posición viene a clarificar las palabras pronunciadas la semana pasada por la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, que había dejado entender que en teoría la burbuja sanitaria de eventos deportivos como el torneo de Roland-Garros permitiría recibir a deportistas procedentes del extranjero que no estén vacunados, como Djokovic.



Un deportista "que no esté vacunado (...) podrá participar en la competición ya que el protocolo, la burbuja sanitaria de estos grandes eventos deportivos, lo permitirá", había explicado la ministra a la cadena France Info el 7 de enero.



Sin excepciones en Roland Garros

Diez días después de las palabras de Roxana Maracineanu, y uno de la expulsión de Australia de Novak Djokovic, queda claro que no habrá excepciones para las estrellas del deporte que no estén vacunadas.



"No puede ser que para grandes deportistas, artistas, personalidades, se derogue la regla. Debe aplicarse a todos", señaló este lunes el patrón del grupo político LREM (La Republique en Marche) en la Asamblea Nacional, Christophe Castaner, en las ondas de la cadena BFM-RMC.



Djokovic "no tiene vocación de jugar si no respeta una regla que va a aplicarse a los espectadores, a los chicos que recogen las pelotas, a los profesionales que van a trabajar y tener un comercio en Roland-Garros. ¿En qué mundo estaríamos si se decidiera que, porque alguien es una estrella, se puede derogar una regla?", añadió.



Actualmente, no es necesario ser vacunado para entrar en suelo francés, pero un certificado de vacunación se aplicará a todos los que entren en un establecimiento que reciba público (ERP).



Las próximas competiciones internacionales son un torneo de judo (el Grand Slam, 5 y 6 de febrero), el torneo de las Seis Naciones de rugby (5 de febrero al 19 de marzo), con el Torneo de Roland Garros de tenis en el horizonte.



El domingo, el presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT) Gilles Moretton, había precisado que "trabajamos en colaboración con las autoridades públicas, que precisarán las reglas relativas a la acogida de deportistas extranjeros no vacunados para nuestro torneo en tiempo útil".



El torneo de Roland Garros tendrá lugar del 22 de mayo al 5 de junio.