María Camila Osorio buscará los cuartos de final de la Copa Colsánitas WTA

Alejandro Cabra Hernandez

La tenista colombiana María Camila Osorio regresa este jueves a la acción en la Copa Colsanitas, torneo perteneciente al Circuito WTA de la categoría 250, y el cual tiene como sede las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de Bogotá.



La deportista cafetera, quien superó en la jornada del martes a la estadounidense Sachia Vickery por 6-3 y 6-2, se medirá a la checa Tereza Martincova, séptima preclasificada.



“Nunca he jugado contra ella, pero todas las rivales son difíciles y sé que será un partido bastante exigente. Me enfocaré en lo que tengo que hacer yo y, en lo que he trabajado en los últimos meses”, fueron las palabras de la deportista cafetera al ser cuestionada por su siguiente objetivo.



El partido entre la suramericana y la europea será en el segundo turno del Campo Central, en una jornada que arranca sobre las 10:00 a.m. (Hora Colombiana).



La checa se ubica actualmente en la 98ª casilla del ranking WTA, siendo esta su mejor ubicación desde su incursión al profesionalismo en el año 2010. En su palmarés registra cuatro títulos, todos en el Circuito World Tennis Tour; además, es la primera vez que accede a la segunda fase de la Copa Colsanitas, tras cuatro participaciones.