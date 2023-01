Malas noticias: La japonesa Naomi Osaka se perderá el Abierto de Australia

La doble campeona del Abierto de Australia, la japonesa Naomi Osaka, se perderá el primer Grand Slam del año que comienza en una semana, indicaron el domingo sus organizadores.



"Naomi Osaka se ha retirado del Abierto de Australia. La echaremos de menos", indicó la cuenta oficial en Twitter del torneo, sin precisar los motivos de la renuncia.



El torneo en Melbourne tampoco contará con el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, ni con la veterana estadounidense Venus Williams, ambos lesionados.



La tenista japonesa, campeona en Melbourne en 2019 y 2021, no disputa un partido competitivo desde su retirada de un torneo en Tokio en septiembre por un dolo abdominal.



Desde entonces, ha caído al número 42 del ranking WTA.



La cuatro veces ganadora de Grand Slam ha hablado en varias ocasiones sobre problemas de salud mental y se pasó todo 2022 fuera de los diez primeros puestos de la clasificación.



En el pasado curso, Osaka cayó en tercera ronda de Australia, en primera ronda en Roland Garros y Estados Unidos y no participó en Wimbledon por una lesión en el talón de Aquiles.



"La vida son altibajos y este año ha sido más de bajos que de altos, pero en general estoy bastante feliz donde estoy", dijo en un torneo en septiembre.



Medios australianos indicaron la semana pasada que la federación de tenis del país no conseguía localizar a la tenista.



Sus cuentas en redes sociales indicaban que estaba viajando por Europa con su intermitente pareja, el rapero Cordae.